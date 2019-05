Primavera Sound – Jueves: nuestras 10 propuestas

El jueves, primera jornada, en el Parc del Fòrum, del Primavera Sound, ya viene cargado de artistas más que interesantes. Con un cartel cargado de tantos nombres suculentos como el que presenta este año el festival barcelonés, es fácil perderse y no saber qué escoger. Así que aquí os presentamos 10 propuestas musicales que os hacemos para ayudaros a escoger vuestro itinerario. (Aquí os dejamos con el mapa del recinto para que situáis cada uno de los escenarios)

Soccer Mommy

18:10 / Escenario Ray-Ban

Solo con 20 años, Sophie Allison ya se ha convertido en una de las voces más importantes del folk americano. Su segundo disco, ‘Clean‘, fue un trabajo íntimo, y magnífico, que se coló en varias listas de lo mejor del 2018. Melodías claras (con un leve toque de tristeza) y letras directas y honestas, a más de uno le podría hacer pensar en una versión contemporánea de Elliot Smith. Si os apetece relajaros y lavar el alma, no lo dudéis, dejaos contagiar por la magia que desprenderá Soccer Mommy.

Big Thief

19:35 / Escenario Pull&Bear

Adrianne Lenker, voz del grupo americano, lleva años robándonos el corazón y las lágrimas. Ha conseguido crear una de las auras más formosas y especiales del folk contemporáneo. Sus canciones son reconfortantes, bonitas, diferentes y nos hablan de los fantasmas internos, los amigos, el pasado y el presente… De la vida. Hace menos de un mes sacaron su tercer LP, ‘U.F.O.F.‘, una obra maestra íntima que nos demuestra como Big Thief están en mejor forma que nunca. Tened por seguro que será uno de los mejores discos indiscutibles de este 2019.

Christine and the Queens

21:10 / Escenario Primavera

Desde la publicación de su primer disco, ‘Chaleur Humaine’, el 2014, Héloise/Hélo ha renovado el panorama pop internacional con una frescura y fuerza arrolladora. Con el amor propio por bandera, la artista canta al propio empoderamiento, a la pansensualidad, la ternura, la fortaleza… La emoción se mezcla con el baile en sus composiciones: la intimidad pop con los ritmos del funk y el R&B. Prepárate para moverte y llenar tus pilas de vitalidad con el fantástico directo de Christine and the Queens.

Courtney Barnett

21:50 / Escenario Pull&Bear

Courtney Barnett ha sido, si duda alguna, una de las voces que más ha sacudido el panorama indie rock. Su disco debut, ‘I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit’, del 2015, la catapultó directamente entre las cantautoras más talentosas del género. Y en todo este tiempo no ha dejado de evolucionar. El año pasado publicó ‘Tell Me How You Really Feel’, más introspectivo. De los lugares más pequeños crea canciones enormes que resonarán por todo el Parc del Fòrum.

Nas

22:20 / Escenario Ray-Ban

Nasir Jones es uno de los nombres más importantes de la historia del hip hop americano. Y, aunque sus fans creían que era casi imposible poderlo ver por aquí, el Primavera Sound nos sorprendió a todos confirmándolo en la noche del jueves. Aunque acaba de sacar un LP producido por Kanye West, ‘Nasir’, esperemos que no falten ninguno de sus hits históricos. Especialmente esos himnos que formaron su magnífica debut y obra maestra del género, ‘Illmatic’.

Erykah Badu

00:30 / Escenario Pull&Bear

La existencia del neo soul se deben en gran parte a Erykah Badu. Con su debut, ‘Baduizm’, cambió las reglas del juego y creó un sonido completamente nuevo mezclando el soul clásico, el pop y el rock negro, el hip hop y el R&B. Tras años de silencio discográfico, Badu ha vuelto y está lista para subir de nuevo a los escenarios y recordar al mundo porqué la llaman la reina afro. Elegancia y provocación van de la mano en un show que se grabará en la memoria de los asistentes.

SOPHIE

00:50 / Escenario Lotus

Productora de canciones de artistas como Madonna o Charli XCX, SOPHIE es una de las mentes más brillantes de la electrónica que está llevando el pop directo al futuro. Su segundo álbum, ‘OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES’, es un gran ejemplo de esto. La artificiosidad de sus sonidos y composiciones transforman aquello inorgánico en totalmente orgánico; dando vida y emoción a aquello que tan robótico suena. Su música es de lo más transgresora, y su directo igual, mezclando lo que es el concierto con la performance.

Charli XCX

01:55 / Escenario Primavera

Muy relacionada con la revolución pop en la que también se encuentra SOPHIE, Charli XCX ha encontrado el punto justo entre aquellos que buscan el pop mainstream y los que buscan que vaya más allá y transgreda con las estructuras del género. Siempre rodeada de entidades creativas como AG Cook, cupcakKe, Mykki Blanco o Carly Rae Jepsen, la joven británica se ha consolidada como una de las voces más frescas del pop internacional. Ojo que varios de sus colaboradores también actuarán en el Primavera Sound… ¿Habrá alguna sorpresa en su concierto?

FKA twigs

02:50 / Escenario Ray-Ban

Una de las mentes creativas más jóvenes y completas de esta edición del festival barcelonés. Tahliah Debrett Barnett, que empezó su carrera como bailarina, publicó el 2014 su primer (y, de momento único) álbum de estudio, ‘LP1’, y se vio catapultada directamente a las listas de lo mejor del año. Sus bases minimalistas y transgresoras se funden con su aguda y delicada voz creando unas composiciones que se completan a la perfección con los movimientos corporales de FKA twigs. Si aún no habéis tenido el placer de vivirlo en directo, no lo dudéis, marcad su concierto en vuestras planificaciones.

Mykki Blanco

04:05 / Escenario Pitchfork

Para acabar la jornada, una de las propuestas más transgresoras del día juntamente con SOPHIE. Cada vez que Michael David Quattlebaum Jr. sale al escenario a rapear trasvestido, la pista se convierte en una gran fiesta celebrando todas esas opciones que escapan de la heteronormatividad. Figura indispensable del hip hop underground, sus composiciones están formadas por unas bases fuertes y letras capaces de remover cualquier mente. Y, por encima de todo, la performance.