Primal Scream publicará las grabaciones originales del “Give Out But Don’t Give Up”

Parece que está de moda eso de revisar el catálogo anterior de un grupo y toparse de sorpresa con material jamás publicado anteriormente. En esta última categoría encontraríamos a David Bowie publicando canciones previas a su debut, aquellas que fueron encontradas en una cesta pan. Esta técnica de revisar discografía para presentarla en formatos nuevos, remasterizaciones y demás es nuestro día a día. En el caso que hoy nos atañe, Primal Scream parece estar en un punto intermedio.

Parece que el grupo de Bobby Gillespie ha encontrado las grabaciones antiguas de lo que acabaron siendo su laureado Give Out But Don’t Give Up, aquel álbum donde se alejaban de los sonidos algo psicodélicos del celebérrimo Screamadelica para abrazar sonoridades más rock y blues. Como bien apuntan en Pitchfork la historia es como sigue: en un principio los de Glasgow trabajaron con Tom Dowd en la producción del trabajo, pero acabaron sustituyéndolo por George Drakouilas, con quien culminaron el trabajo.

Recientemente Andrew Innes, guitarrista de Primal Scream, encontró en su sótano las grabaciones primeras con Tom Dowd. Por este motivo, el grupo aprovechará para lanzar una nueva edición del Give Out But Don’t Give Up el próximo 12 de octubre a través de Sony Music.

Recordemos que en 2016, Primal Scream publicaban un Chaosmosis de carácter más electrónico con colaboración de Sky Ferreira incluida.