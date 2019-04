Primal Scream estrena videoclip inédito para “Velocity Girl” tras 33 años

Primal Scream ha relanzado digitalmente su clásico tema Velocity Girl, que publicaron originalmente en 1986, y que llegará en vinilo 7″ el próximo 24 de mayo, en ambos casos con una nueva canción titulada Broken.

En solo 82 segundos, Velocity Girl de Primal Scream se convirtió en un momento histórico en la naciente escena indie y dio el impulso inicial a una banda que se convertiría en una parte fundamental de la cultura musical británica. Publicado por primera vez como Cara B del segundo single de la banda, Crystal Crescent, en 1986, Velocity Girl llegó a un público más amplio tras convertirse en la canción que abría la importante recopilación C86 de NME.

A pesar de la popularidad de la canción, Primal Scream nunca volvió a publicar Velocity Girl ni la incluyó en un álbum recopilatorio hasta ahora, cuando ya está disponible en plataformas de streaming y tiendas digitales, y también se lanzará en vinilo de 7″ el 24 de mayo junto con la nueva canción Broken. Esta edición limitada de tirada única estará disponible exclusivamente a través de un distribuidor local independiente de tu país.

Coincidiendo con el relanzamiento, Primal Scream también comparte el primer vídeo oficial, unos 33 años después del lanzamiento de la canción. El vídeo muestra al líder de la banda Bobby Gillespie interpretando la canción, con imágenes de la icónica actriz y modelo Edie Sedgwick en Ciao! Manhattan, una película que se terminó y estrenó en 1972, un año después de su muerte.

“Tenía en mente a un personaje del estilo de Edie Sedgwick cuando escribí ‘Velocity Girl’“, dice Gillespie. “Leí la biografía de Jean Stein sobre ella, y quería conocer a una chica así. Ella se relacionaba con Warhol, The Velvet Underground, Bob Dylan y vivía a toda velocidad; pero no dejaba de tener un aspecto absolutamente fabuloso. Súper moderna y hermosa. Era una musa. Me encanta.”

El vídeo fue dirigido por el cineasta, cinéfilo y músico Douglas Hart, que trabajó por primera vez con Primal Scream en Screamadelica en 1992.

Velocity Girl aparecerá en Maximum Rock’ n ‘Roll: The Singlesde Primal Scream, que saldrá a la venta el 24 de mayo a través de Sony. Este lanzamiento, que celebra a una banda que ostenta una increíble colección de singles, muestra la evolución del grupo desde sus orígenes.