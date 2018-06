Pray For The Wicked: lo nuevo de Panic At The Disco

Ya ha llegado el día que muchos estaban esperando, nosotros incluidos. Tras dos años con el lanzamiento de Death Of a Bachelor, Panic At The Disco lanza nuevo trabajo, Pray For The Wicked.

Ya os hemos ido poniendo en situación de lo que podríamos encontrarnos en este album, pero Brendon Urie siempre nos sorprende, y esta vez no ha habido excepción. Un disco en el que seguimos escuchando las raíces del grupo con temas como Saturday Night o High Hopes, de los que ya os habíamos hablado, pero con temas con los que descubrimos nuevas facetas del cantante como Dying in LA que pone broche de oro final al album o Roaring 20s, que nos transporta al mundo de los musicales y Broadway.

Nuevo album, nuevos sonidos

Contaba el cantante a diferentes medios el proceso por el que ha pasado con este nuevo trabajo. Han sido dos años en los que se ha encontrado con nuevas experiencias como protagonizar uno de los musicales más taquilleros actualmente: Kinki Boots, por el que hemos podido ver referencias en temas de Pray For The Wicked. Además, la experiencia de ser actor de musical, lo ha hecho emplear diferentes técnicas vocales que han llevado a nuevos sonidos que nos sorprenden en temas como King Of The Clouds.

Además, según contaba este, se ha visto influenciado por artistas que él mismo admira como Kendrick Lamar, Drake o Dua Lipa, de los que ha tratado de copiar sonidos, sabiendo que al final terminarían siendo canciones totalmente distintas, porque eso es lo divertido de crear música.

El tema religioso está presente en muchos de los temas y que ya nos da alguna pista sólo con el titulo de este trabajo. Esto se debe a alusiones a su infancia, que fue caracterizada por la gran influencia de una familia muy religiosa y un Urie de lo más revolucionario.

Una montaña rusa de once temas que conforman Pray For The Wicked, lo nuevo y más fresco de Panic At The Disco. Siete álbumes acumula la banda de Las Vegas y según afirmaban, quieren llegar a ser como el gran Mick Jagger y seguir en el escenario hasta que el cuerpo aguante, y nosotros estaremos ahi para verlo.

Ahora, comienzan con su tour de presentación por Estados Unidos. Nosotros, con esperanza de un tour europeo para poder escuchar temazos como The Overpass o One Of The Drunks junto a clásicos como This Is Gospel, Mona Lisa y I Write Sins Not Tragedies en riguroso directo. Mientras tanto, podéis disfrutar de Pray For The Wicked aquí