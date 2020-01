Placebo también estarán en el Festival Cruïlla 2020

El Festival Cruïlla, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de julio en Barcelona, anuncia que Placebo se incorpora al cartel de su próxima edición. El festival ya había anunciado anteriormente las actuaciones de Gwen Stefani, Rag’ Bone Man, Of Monsters and Men, Residente, Txarango, Kase.0 o Seeed, entre otros.

Placebo es una de las bandas de rock alternativo que ha definido los últimos 20 años, con 12 millones de álbumes vendidos hasta la fecha en todo el mundo. Después de 7 álbumes de estudio y de lograr el éxito mundial, Placebo celebró sus increíbles 20 años como banda con el lanzamiento de un álbum de éxitos retrospectivos ‘A Place For Us To Dream‘, el 7 de octubre de 2016, y nueva música en forma de un EP ‘Life’s What You Make It’ que incluye 6 nuevos temas, incluyendo los sencillos ‘Jesus’ Son‘ y el cover de Talk Talk ‘Life’s What You Make It’. Una gran gira mundial ‘20 Years of Placebo’ siguió poco después del lanzamiento y continuó a lo largo de 2017.

El álbum debut de la banda, homónimo, supuso el inicio de un profundo cambio en la música británica, actuando como una antítesis del Britpop e inspirando a una generación de bandas a seguirlos.

Placebo reclamó su lugar en la historia de la música británica al situar cinco álbumes en el top 10 de las listas de ventas, colaborando con leyendas de la música como David Bowie, Robert Smith y Michael Stipe.

El grupo, se empezó a hacer famoso por acumular sold outs en giras y festivales por todo el mundo.En 1996, mientras el Reino Unido se saturaba de Britpop, Placebo eran un freakshow psico-sexual de sexualidad (y de género, para el observador superficial) ambigua. Habían pasado sólo dos años de su debut (The Rock Garden, enero de 1995) y 12 meses después de su primer single (‘Bruise Pristine’) cuando lanzaron la canción que definió su carrera ‘Nancy Boy‘ y con el que alcanzaron el disco platino.

Dos años después de su debut, y en una época en la que el rock de estadio gobernaba, Placebo eran un faro solitario de glamour narcótico – fueron de gira con Marilyn Manson y Bowie – e hicieron cameos en la película de glam rock como ‘Velvet Goldmine‘. El oscuro y seductor segundo álbum de Placebo ‘Without You I’m Nothing‘ vendió más de un millón de copias. El álbum incluía el single del Top 5 ‘Pure Morning‘ y el icónico ‘Every You Every Me’. El colofón del álbum llegó con Placebo tocando ‘20th Century Boy‘ en vivo con David Bowie en el show de los Premios BRIT en 1999.

En el año 2000 publicaron el tercer álbum ‘Black Market Music‘. Los devotos de Placebo crecieron hasta convertirse en legión en todos los continentes y llevaron ‘Taste In Men’, ‘Slave To The Wage‘ y la controvertida ‘Special K‘, al Top 20 tanto en Reino Unido como a nivel internacional.

El cuarto álbum de Placebo, ‘Sleeping With Ghosts‘, publicado en 2003, alcanzaría el doble Platino en Francia, Platino en Alemania y Oro en el Reino Unido. Se situó en el Top 20 en dieciséis países, en parte gracias al increible éxito de su primer sencillo ‘The Bitter End’. A esto siguió otro momento de ruptura con el concierto en Paris Bercy ante 18.000 fans. El show fue filmado y publicado como su primer DVD oficial en vivo, ‘Soulmates Never Die (Live in Paris)’, y se convirtió en el DVD de rock en vivo más vendido de Virgin Records en 2004.

‘Meds‘, el quinto álbum de Placebo, se publicó en 2006 y llegó a vender más de 1,1 millones de copias en todo el mundo y alcanzó el estatus de platino en Alemania y oro en Reino Unido y Francia. El momento más importante de la carrera de la banda llegó ese año, cuando encabezaron el Rock Am Ring en Alemania, y confirmaron el estatus de la banda como headliner de un festival global. Otro hito en Francia fueron las dos noches de conciertos agotados en Paris Bercy, actuando ante más de 36.000 personas.

Grabado durante tres meses con el productor Dave Bottrill, el sexto álbum de estudio de Placebo ‘Battle For The Sun‘ fue lanzado en junio de 2009. El álbum fue un disco sorprendente, vivo, vital y que saltó los límites, que marcó una nueva era para la banda. Durante dos semanas ocuparon el primer puesto en la lista de éxitos europeos, ocuparon el primer puesto en 10 países y el quinto puesto en otros 20. En los MTV European Music Awards 2009 recogieron el premio a mejor banda alternativa, consolidando su posición como una de las principales bandas de rock en vivo del mundo.

‘Loud Like Love‘ fue el séptimo álbum de estudio de la banda, producido por Adam Noble, en 2013 y fue presentadado en una extensa gira mundial, tocando para más de 1 millón de personas en Australia, América Latina, América del Norte, Europa y Asia, incluyendo una gira de diez fechas por Rusia que fue documentada y rechazada por el documental ‘Alt Russia‘, que recogió 5 premios en festivales de cine.

Placebo celebró sus increíbles 20 años como banda con el lanzamiento de un álbum retrospectivo de éxitos ‘A Place For Us To Dream‘, el 7 de octubre de 2016, y seis nuevos temas en un EP ‘Life’s What You Make It’, incluyendo los sencillos ‘Jesus’ Son’ y el cover de Talk Talk ‘Life’s What You Make It’.

La extensísima gira mundial ‘20 Years of Placebo‘ siguió poco después del lanzamiento y continuó a lo largo de 2017.

Ahora en 2020, la banda ha vuelto al estudio y, con nueva música en el horizonte, actuarán en Cruïlla este verano.