Pixies publicarán un nuevo disco el próximo septiembre

La banda estadounidense vuelve en 2019 con nuevo material de estudio. Pixies han anunciado la publicación de un nuevo disco para el próximo septiembre. Será después de que sus seguidores sean guiados por el proceso de creación del álbum a través de un podcast programado para el verano.

El trabajo no ha sido detallado aún, pero supone el regreso discográfico de los de Boston tres años después de Head Carrier. El pasado año reeditaron sus dos álbumes primerizos, Surfer Rosa y Come On Pilgrim, por el 30 aniversario de su lanzamiento. Ahora la banda se encuentra en plena gira estadounidense junto a Weezer.

Pixies han compartido también el tráiler de un podcast que documentará la elaboración de su próxima referencia. El periodista musical Tony Fletcher será el presentador de una serie que constará de 12 capítulos y servirá para escuchar a Black Francis y compañía en el estudio de grabación. Past Is Prologue se estrena el 27 de junio de 2019 y tendrá un episodio semanal.

El nuevo disco de Pixies se grabó el pasado diciembre en Nueva York y su podcast servirá para dar a los fans la oportunidad de atestiguar la evolución de todos sus cortes.