The Waterboys, Echo & The Bunnymen y Andrés Calamaro encabezan el Pirineos Sur 2019

Ya conocemos el cartel de la próxima edición del Pirineos Sur, un evento que volverá a celebrarse en esa localización tan característica como es el auditorio natural de Lanuza (Huesca).

Para esta ocasión las fechas de celebración son el 12, 13, 19, 20, 25, 26 y 27 de julio. Siete días durante los cuales pasarán hasta 22 artistas, un conjunto encabezado por nombres como The Waterboys, Echo & The Bunnymen o Andrés Calamaro.

El resto de confirmaciones han sido: Jorge Drexler, Silvia Pérez Cruz & Toquinho, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Third World, Green Valley, Lee Scratch Perry, Morgan, Fino Oyonarte, Cuti, Anita Kuruba, Martirio & Chano Domínguez, Lady Banana, El Verbo Odiado, Despierta McFly, Elena Rubio, Revolutionary Brothers, Kiev Cuando Nieva y Pendejo Dj.

La distribución por jornadas ya están disponibles en la página web oficial del Pirineos Sur y las entradas, ya sea el abono general o los “packs” semanales, se encontrarán a la venta a partir del día 25 de abril a las 10h.