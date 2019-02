Phoebe Bridgers lanza un comunicado tras las acusaciones a Ryan Adams

La semana pasada la industria musical se hacía eco de un reportaje del New York Times en el que siete mujeres acusaban a Ryan Adams de abusar de ellas psicológicamente y de utilizarlas con fines sexuales, entre otras cosas. Una de ellas era Phoebe Bridgers, quien ha lanzado ahora un comunicado tras una “rara semana”.

“Quería decir un par de cosas“, comienza a relatar la joven cantante. Ella tuvo una extraña relación con Adams, como narra el texto del medio estadounidense, y el músico le llegó a prometer una gira conjunta y la grabación de un disco sin llegar a suceder esto nunca.

“Gracias de corazón a mis amigos, mis bandas, mi madre. Todos ellos me apoyaron y validaron. Me dijeron que lo que me había pasado era jodido e injusto, y que estaba en lo cierto por sentirme extraña sobre ello. No podría haber hecho esto sin ellos“, agradece Phoebe Bridgers en la primera parte del texto compartido en Instagram.

Después, la miembro de boygenius y Better Oblivion Community Center se centra en la figura de Adams y en lo que rodea a éste. “Ryan tenía una red también. Amigos, bandas, gente con la que trabajó. Ninguno de ellos lo hizo responsable. Ellos le dijeron, con palabras o sin ellas, que lo que hacía estaba bien. Le validaron. Él no podría haber hecho esto sin ellos“, explica la vocalista.

Phoebe Bridgers concluye lanzando un mensaje a los hombres: “Chicos, si vuestro amigo está actuando jodido, llamadlo. Si ellos son realmente vuestros amigos, os escucharán. Ese es el camino para que todo esto mejore“.