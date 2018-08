Phoebe Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus publicarán un EP bajo el nombre de ‘Boygenius’

Hace escasas horas trascendían de manera oficial los primeros detalles acerca de la creación de uno de esos supergrupos llamados a generar gran expectación entre los amantes de la escena rock y folk. Se trata de Boygenius, un nombre cargado de sarcasmo, pues detrás de él se encuentran tres de las más grandes voces femeninas de los últimos años: Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus.

Las tres artistas decidieron grabar un disco para poder venderlo en los conciertos de la gira conjunta que preparan a lo largo de Estados Unidos este próximo otoño, algo que según sus autoras se ha ido fraguando con el tiempo y que en un principio estaba pensado como una colaboración más fugaz, pero que acabó dando más frutos de lo esperado una vez entraron a grabar en los estudios Sound City, de Los Angeles.

La formación de nuevo cuño publicará su debut homónimo, el EP Boygenius (Matador Records, 2018) el próximo día 9 de noviembre. El disco constará de seis temas, de los que por el momento podemos escuchar tres y que corresponden a las canciones Stay Down, Bite the Hand y Me and my dog.

Estas son las canciones que formarán parte del primer trabajo de Boygenius: