Peter Doherty presenta su nuevo proyecto con la banda The Puta Madres

El miembro de The Libertines tiene un nuevo proyecto entre manos. Peter Doherty ha presentado a su nueva banda, The Puta Madres, con la que ya ha girado anteriormente, a través del anuncio de su debut discográfico.

El álbum homónimo de Peter Doherty & The Puta Madres saldrá el próximo 26 de abril y contará con canciones que han tocado en directo los últimos 18 meses. Uno de los temas que vertebran el trabajo ya está disponible para escucha: Who’s Been Having You Over.

Peter Doherty & The Puta Madres grabaron el trabajo el pasado verano en cuatro días en un pueblo pesquero francés. “Un retrato devastadoramente intimo de amor, pérdida y estar perdido“, así se define el próximo LP del Libertine.

El mes que viene, Peter Doherty & The Puta Madres estarán de gira por Reino Unido presentando el material en directo. La banda está formada por Doherty, Miggles (bajo), Miki Beavis (violín), Katia DeVidas (piano/teclados), Jack Jones (guitarra) y Rafa (batería).

El pasado año, Carl Barat comentó que The Libertines estaban trabajando en el sucesor de su último lanzamiento. Anthems For Doomed Youth llegó en 2015 y, antes de que lo haga otro disco del grupo británico, Doherty lanzará este trabajo con The Puta Madres.

Tracklist del disco