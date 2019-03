Pete Townshend, guitarrista de The Who, anuncia su primera novela

El veterano miembro de la legendaria formación inglesa ha anunciado la publicación de su primera novela. El libro de Pete Townshend, guitarrista principal de The Who desde su origen, tendrá una edición mundial el próximo 5 de noviembre.

Pete Townshend no es un principiante en la escritura, ya que anteriormente fue el autor de diversas pequeñas historias y de una autobiografía publicada en 2012. Sin embargo, The Age of Anxiety supone su debut en el género novelístico.

El editor Mark Booth ha adquirido los derechos del libro en el idioma inglés. Se describe como “una gran novela de rock que captura la locura de la industria musical” contada desde la perspectiva de un narrador “culto, ingenioso y faltón“.

Además, informa la NME de que se encuentra en proceso de creación una versión operística de la novela. Un álbum y una instalación de arte serán los siguientes pasos de la historia de Pete Townshend.

El músico está en estos momentos grabando un nuevo disco de The Who que podría llegar a finales de 2019. Será el primer trabajo de la banda desde Endless Wire, de 2006.