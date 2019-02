Pete Doherty & The Puta Madres comparten un nuevo videoclip

El músico y cantante de The Libertines y Babyshambles está a punto de publicar el primer largo con su proyecto The Puta Madres. Pete Doherty y su nueva banda han compartido el videoclip para Who’s Been Having You Over.

El grupo ha confiado la dirección del vídeo en el aclamado realizador Roger Sargent y la localidad costera inglesa de Margate ha servido de ubicación. El colectivo de arte Worship the Ground ha colaborado también en la grabación.

“Estamos armando una sociedad inactiva con un conocimiento alternativo, resistiendo al continuo vilipendio por la prensa y sus normas inmorales, y a las autoridades que animan la gentrificación sin alma y el control social en nuestro espacio público, mientras ignoran su obligación de cuidar“, han argumentado en un comunicado en torno al vídeo publicado.

El single forma parte del debut de Pete Doherty & The Puta Madres, previsto para el próximo 26 de abril. Una vez salga el trabajo, la formación tiene anunciada una extensa gira europea en el mes de mayo. Del 3 al 24 de dicho mes Doherty y compañía pasarán por varios países del continente sin ninguna parada en España.