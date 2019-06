Perry Farrell calienta para Mad Cool con la publicación de un nuevo single

Perry Farrell (líder de Jane’s Addiction y Porno For Pyros) presenta su nuevo single Machine Girl cantando junto a su mujer Etty Lau Farrell. Extraído de de su próximo álbum Kind Heaven, a la venta desde el próximo 7 de Junio, cuenta con Tony Visconti, mano derecha de David Bowie, como productor y las colaboraciones de Matt Chamberlain (Smashing Pumpkinks), Matt Cameron (Soundgarden), Tommy Lee (Mötley Crüe), Taylor Hawkins (Foo Fighters), Dhani Harrison (hijo de George Harrison), Matt Rohde (Prince, Alanis Morrisette), Mike Garson (David Bowie), Chris Chaney (Jane’s Addiction), Peter Distefano (Porno For Pyros) o Elliot Easton (The Cars) y su esposa Etty Lau Farrell.

Después de sorprendernos on un primer single titulado Pirate Punk Politician tras más de una década sin publicar nada nuevo, Farrell arranca la presentación en directo de este trabajo por todo el mundo con un recorrido que incluirá parada en la edición 2019 del Mad Cool Festival, donde actuará junto a su nueva banda Kind Heaven Orchestra.