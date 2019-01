Pequeñas bandas importantes #5 – Deap Vally

Probablemente un 90% de la población conoce el nombre de The White Stripes, sí, aún quedaría un ligero número de personas que no sabrían de la existencia de esta banda, sin embargo, en el momento que estallaran canciones como Seven Nation Army, Fell In Love With A Girl o Icky Thump a su alrededor las tararearían como los que más.

Jack y Meg White hicieron ver al gentío que no era tan descabellado que tan solo dos personas se situaran con sus instrumentos encima del escenario. Tras ellos surgen bandas tan conocidas como Blood Red Shoes, Royal Blood, Slaves o los mismísimos The Black Keys.

Otro grupo de 2 personas nos concierne hoy, Deap Vally, originada en Los Ángeles. Lindsey Troy es la encargada de la parte vocal junto a la guitarra, mientras que Julie Edwards le sigue los cánticos en la batería.

Desde el 2011 en los ruedos, sería en 2013 cuando se aventurarían con su primer disco, Sistrionix que cuenta con un rollo blues rock, similar a si “unos desconcertados White Stripes conocieran a Led Zeppelin y decidieran hacer música juntos”. Es esa la definición de su música, dada por ellas mismas.

Sin embargo, 3 años después, con Femejism, se respira un ambiente más distorsionado, sin dejar esas raíces de entre el garage rock y el blues, pero con tonos más propios del alt rock, eso sí, con efectos fuzz.

Sea como fuere, en ambos discos nos dejan temazos como Raw Material, End Of The World, Smile More o Post Funk.

Queda absolutamente claro que con dos personas se puede hacer la música de suficiente calidad como para dejar marca y tu nombre en la historia, ¿no?