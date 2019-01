Pequeñas bandas importantes #4 – Johnny B. Zero

“Mayday! Mayday! What the heck!” Esas fueron las primeras palabras de la banda que nos traemos hoy entre manos, o al menos los gritos que preceden a un tema absolutamente icónico en la escena rock valenciana, Planted Like A Tree de nuestros queridos Johnny B. Zero.

En 2014 aparecían como un resorte Juanma Labrandero, Julio Fuertes y compañía, sacando su disco debut, Mayday!

Del primer LP del grupo cabe destacar sin duda algunos temas como la ya mencionada Planted Like A Tree, Plastic Bag o Be My Pal, sin olvidar ni mucho menos Gold, una preciosa balada bastante recurrente últimamente en directo.

En 2016 se dejaban ver otra vez con nuevo material, esta vez en formato de EP, con abundante presencia de sintetizadores, los temas que se dejan ver son Old Woman, You Want Me Too, Magnet & Amplifier y Black Spots.

Y parece ser que cogieron carrerilla puesto que un año después sorprendían al gentío presentando su segundo disco, Birds (2017) y con este se produjo una revolución en la terreta, situando el largo de los valencianos como uno de los discos más vendidos en las primeras semanas.

Insane encabezaba una lista de 11 canciones, once temas que no dejarían a nadie indiferente, convirtiéndose algunos en absolutos clásicos, como la ya mencionada, We First Made Love o Walking The Fields.

Y como parece que esta carrera no tiene línea de meta establecida, en 2018 Suicide Watermelon Stories veía la luz, el tercer LP de Johnny B. Zero.

Podría ser incluso considerado álbum doble, ya que sus 16 melodías así lo harían posible, Plastic Shovel o tu pala de Ikea favorita, In the Void, Orange Sun, The Emperor y así hasta mencionar todas. Un disco por todos nominado como uno de los mejores en la Comunidad Valenciana e incluso en el panorama nacional.

¿Qué cabe esperar? ¿Nuevo disco para 2019? Nadie lo sabe.

Por ahora, es de celebrar la primera fecha en los escenarios en este 2019, que les lleva a su tierra natal, en La Rambleta la noche del 26 de enero, junto a Disco Las Palmeras! que presentarán Cálida.

Imposible mejorar esa propuesta.

Johnny B. Zero es una de las bandas de moda y de culto en la Comunidad Valenciana y nunca dejará de sorprendernos y la verdad que así es como debe ser

P.S. Por aquí su canal de YouTube, en el que últimamente se dejan ver con pequeñas sesiones en directo.