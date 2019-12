Pearl Jam anuncia gira europea en 2020

Pearl Jam fue la banda americana más popular de rock de los '90. Ten, fue su álbum debut en 1991 y no logró ventas relevantes hasta comienzos de 1992, luego de que Nirvana hiciese que la corriente principal del rock en radio aceptase al llamado rock alternativo. Pronto Pearl Jam superó en ventas a Nirvana, lo que no era sorprendente Pearl Jam fusionaba el riff-heavy stadium rock de los '70 con la resistencia y la ira del post-punk de los 80, sin jamas quitar hooks ni coros. A pesar de su condición de superestrellas del rock&roll, la banda se rehusó a sucumbir a la convenciones impuestas por la industria musical. No perdieron su lugar de éxito aunque estuvieran poco visibles en la primera parte de la década de 2000; recién en 2006, con Pearl Jam, por ejemplo, que ocupó el segundo lugar de la lista de éxitos. Fuente: Apple Music / Stephen Thomas Erlewine