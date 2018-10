PAVVLA saca su lado más bailable en “something new”

El nuevo disco de PAVVLA, secretly hoping you catch me looking, verá la luz el 23 de noviembre, y poco a poco vamos conociendo los primeros adelantos.

Hoy es el turno de something new como segundo avance en forma de single, y como nos prometen desde su oficina, estamos ante “la entrada a un nuevo mundo” de la artista. Para ello, ha compuesto su tema más bailable hasta el momento en el que “habla de la sensación irrepetible de conocer a alguien que te trastoca todos tus principios para hacerte sentir cosas nuevas … y decides rendirte a este espiral de emociones“.

Esa misma línea sigue el videoclip que le acompaña, que es “una oda a sentirse joven y vivir intensamente”.

Conciertos de presentación de PAVVL

PAVVLA presentará su nuevo disco en directo en Barcelona el 31 de Enero en El Molino dentro del Millenni y el 14 de Febrero en la Sala 0 de Madrid con SON Estrella Galicia.