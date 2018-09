Paul Simon se despide de los escenarios ante su público de Nueva York

Este fin de semana, una de las grandes figuras de la música ha dicho adiós a los escenarios. Aunque no sea un artista del que hemos hablado en muchas ocasiones aquí en CrazyMinds, sí consideramos que ha sido lo suficientemente importante y relevante como para hacernos eco de su despedida. Paul Simon ofreció su último concierto en Queens, Nueva York, muy cerca del lugar donde pasó su infancia. Evidentemente, para él no había un lugar mejor que éste para despedirse de sus fans y poner punto y final a su carrera en directo con un concierto en el que interpretó 26 canciones de diferentes etapas de su carrera.

Por supuesto, no faltaron temas de su etapa en Simon & Garfunkel ni de su carrera en solitario. Para el final, como legado de sus últimas canciones en directo, se reservó temas como Graceland, The Boxer y, como no podía ser de otro modo, The Sound of Silence, en un emotivo final tanto para el artista como para sus seguidores.

Tras lanzar en septiembre su último trabajo The Blue Light en el que ofrecía versiones alternativas de algunos de los grandes éxitos de su carrera, Simon pone punto y final a una larga carrera. Muchas gracias por por todo y disfruta de tu merecido descanso.

Setlist del concierto final de Paul Simon

Si alguno tiene curiosidad por conocer todas las canciones que sonaron en esta histórica cita, os dejamos el setlist completo a continuación:

America

50 Ways To Leave Your Lover

The Boy in the Bubble

Dazzling Blue

That Was Your Mother

Rewrite

Mother and Child Reunion

Me and Julio Down by the Schoolyard (with Edie Brickell)

Rene and Georgette Magritte With Their Dog After the War (with yMusic)

Can’t Run But (with yMusic)

Bridge Over Troubled Water (with yMusic)

Wristband

Spirit Voices

The Obvious Child

Questions for the Angels

The Cool, Cool River

Diamonds on the Soles of Her Shoes

You Can Call Me Al

Primeros bises:

Late in the Evening

Still Crazy After All These Years

Graceland

Segundos bises:

Homeward Bound

Kodachrome

The Boxer

American Tune

The Sound of Silence