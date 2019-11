Paul McCartney, confirmado para Glastonbury 2020

El legendario ex miembro de The Beatles y Wings ha sido anunciado esta misma tarde en las redes sociales del festival inglés.

Considerado como uno de los mejores festivales del mundo, por la experiencia que ofrecen así como por sus artistas, el festival inglés contará este año con la especial y única actuación de la leyenda de la música inglesa y mundial, Paul McCartney.

En este concierto, y como Paul nos tiene acostumbrados, reviviremos y disfrutaremos de todos los éxitos de su carrera en solitario, así como un repaso de los éxitos de Wings Como “Jet” o “Band On The Run“, entre otras. Y por supuesto disfrutaremos de los mejores éxitos de The Beatles, donde Paul y su banda nos recordarán a la legendaria banda rock de los 60, con temas inolvidables como “Let It Be“, “Come Together” o “Hey Jude“, entre los muchos éxitos que cosecharon.