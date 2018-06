Paul McCartney anuncia su primer disco en cinco años

El ex-Beatle ha comunicado la publicación de Egypt Station, su primer álbum en un lustro. Paul McCartney lanzará el próximo 7 de septiembre su nuevo disco vía Capitol. Además, el compositor británico ha compartido un doble single con los títulos I Don’t Know y Come on to Me.

Paul McCartney ha explicado el nombre de su próxima referencia en una nota de prensa: “Me gustaban las palabras ‘Egypt Station’. Me recordaba a los álbumes que solíamos hacer“. El cantante añade que la obra “comienza en la estación en la primera canción y luego cada tema es como si fuera una estación diferente“. “Pienso que es como una ubicación ideal de dónde emana la música“, concluye el multinstrumentista.

Diversas colaboraciones desde 2013

Pese a que su último largo data de 2013, el LP NEW, Paul McCartney se ha mantenido ocupado estos años. Ha colaborado con el rapero Kanye West en varias piezas como Only One o All Day. También ha trabajado con Foo Fighters o su ex-compañero en The Beatles, Ringo Starr.

En cuanto a producción propia, McCartney ha reeditado algunos lanzamientos como Tug of War; ha escrito la banda sonora del videojuego Destiny; y ha publicado el recopilatorio Pure McCartney. Por último, el músico ha participado en la última película de Piratas del Caribe y ha realizado un cameo en la serie animada BoJack Horseman.