Paul McCartney anuncia concierto el 17 de junio en Barcelona

Paul McCartney anuncia conciertos para 2020 en su súper aclamada gira FRESHEN UP que se prepara para volver a la carretera y que incluirá una única fecha en nuestro país, el 17 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona.

“Sabemos que la gente en España sabe cómo divertirse por eso estamos preparando una gran celebración para cuando regresemos a Barcelona el próximo año. La banda y yo esperamos veros a todos. Queremos fiesta y rockear con vosotros otra vez“, afirma Paul McCartney sobre su visita.

Después de meses de especulaciones, y recién anunciado como cabeza de cartel del 50ª aniversario del festival Glastonbury, Paul McCartney anuncia hoy un espectáculo único en España que tendrá lugar en 2020. Cuatro años después de su último concierto aquí y casi treinta años desde que Paul tocó por primera vez en Barcelona.

Después de concluir la etapa más reciente de su gira con un sold-out en el estadio de Los Ángeles Dodgers el pasado mes de Julio, Paul ha realizado 39 grandes espectáculos en 12 países distintos desde que lanzó la gira mundial Freshen Up. Puntuado con cinco estrellas por la crítica y fans de todo el mundo, la gira Freshen Up que atrae multitudes de todas las edades y orígenes, muestra la incomparable carrera de Paul como compositor e intérprete y confirma su atractivo universal.

Con canciones como ‘Hey Jude’, ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’ o‘Let It Be’, la experiencia en directo de Paul McCartney es todo lo que un amante de la música podría desear de un concierto de rock. Casi tres horas con grandes éxitos de los últimos 50 años de música, docenas de canciones de la carrera de Paul en solitario, Wings, y, por supuesto, del repertorio de los Beatles que han formado la banda sonora de nuestras vidas. Paul y su banda han actuado en una gran cantidad de lugares distintos por toda América, Inglaterra, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda y todos ellos en lugares emblemáticos como: fuera del Coliseo de Roma, la Plaza Roja de Moscú, el Buckingham Palace, La Casa Blanca, un concierto gratuito para más de 400.000 personas en México, el último concierto en el Candlestick Park de San Francisco donde los Beatles dieron su concierto final en 1966, una semana en 2016 en el desierto de California incluyendo dos conciertos como cabezas de cartel en el histórico festival Desert Trip así como un pequeño concierto en el Pappy & Harriet’s Pioneertown Palace para unos pocos y afortunados fans e incluso, una actuación retransmitida en directo al espacio.

Durante los últimos 15 años la banda de Paul ha estado formada por Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr (batería). Constantemente actualizando la tecnología de audio y video de última generación para garantizar una experiencia inolvidable desde cualquier asiento. Un concierto de Paul McCartney nunca te deja indiferente.

Venta de entradas

Entradas a la venta el 4 de diciembre a las 10 am en www.livenation.es , Ticketmaster.es (+red ticketmaster) y El Corte Inglés.

Preventa exclusiva para miembros registrados en livenation.es a partir del día 2 de diciembre a las 12h

La preventa exclusiva de Fans comienza el día 2 de diciembre a las 10am