Paul Collins Beat, Watermelon Slim y Amann & The Wayward Sons cierran el cartel del BBK Music Legends Festival

Paul Collins Beat, Watermelon Slim y Amann & The Wayward Sons son los tres nuevos artistas que se suman al cartel del BBK Music Legends Festival encabezado por Ben Harper & The Innocent Criminals y The Beach Boys, a los que acompañan grandes nombres como Little Steven and The Disciples of Soul, Suzanne Vega, Kitty, Daisy & Lewis, Anje Duhalde, Amann & The Wayward Sons y Mississippi Queen & The Wet Dogs.

Con estos tres artistas, el BBK Music Legends Festival cierra el cartel de este año. Los interesados en acudir al festival pueden adquirir ya, a través de Kutxabank, tanto el bono de 2 DIAS por 95 € + gastos o entradas de día a 55 € + gastos.

El festival se enmarca en la apuesta de BBK por la cohesión y la integración social. A través de la música, el arte y la cultura, el evento busca conectar con diferentes públicos, estimular la reflexión e interpelar a la ciudadanía. Además de los conciertos, durante el BBK Music Legends Festival, el Centro Ola BBK de Sondika ofrecerá diferentes espacios gastronómicos destinados a todos los públicos. Como en anteriores ediciones, otra de las prioridades del evento será el de promover la sostenibilidad y el medio ambiente, a través de mensajes vinculados a la ecología, el reciclaje y el fomento del uso del transporte público.