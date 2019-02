The Black Keys llevan un tiempo de parón indefinido y los últimos meses no han sido agradables para sus miembros tras el fallecimiento en 2018 del bajista Richard Swift. Ahora, Patrick Carney ha decidido embarcarse en un nuevo proyecto ajeno al popular grupo de Akron que inició junto a Dan Auerbach en 2001.

Para ello, el batería se ha asociado con John Petkovic, vocalista de los extintos Death of Samantha y componente de otras formaciones como Cobra Verde o Sweet Apple. Ambos han dado vida a Sad Planets, un dúo que debutará en largo el próximo 5 de abril con Akron, Ohio.

El álbum llegará vía Tee Pee Records (Kadavar, Nebula, Earthless…) y cuenta con un primer adelanto: Not of This World. El trabajo incluye la colaboración como invitado estrella de J. Mascis (Dinosaur Jr.). Petkovic es el encargado de cantar, mientras que Carney, además de las baquetas, también juega con “sintetizadores y otros instrumentos”.

Esta unión hace más complicada la vuelta de The Black Keys en 2019. La última referencia del dúo, Turn Blue, llegó en 2014.