Passenger pasará por España en su próxima gira europea

Mike Rosenberg, más conocido como Passenger, es el autor del exitoso single Let Her Go. También ha realizado múltiples actuaciones junto a Ed Sheeran, y está a punto de sacar su nuevo disco Runaway.

El cantautor folk británico comenzará en abril una gira europea tras la extensa gira sudamericana que le precede, en la que se incluirán más de diez ciudades tales como Bolonia, Viena, Budapest o Cracovia, entre otras.

Por si fuera poco, los dos primeros conciertos del tour europeo tendrán lugar en Madrid y Barcelona.

El artista ya ha pasado por las dos ciudades españolas en múltiples ocasiones y, tras cuatro años sin tocar en el país, por fin le volveremos a recibir con los brazos abiertos. Tanto, que las entradas para el concierto en Madrid ya se han agotado tras haber cambiado la localización a la sala La Riviera. Aún quedan entradas para verle en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, concierto que formará parte del Suite Festival. Las entradas están muy cerca del sold out, por lo que conviene darse prisa para adquirirlas.



Passenger estará presentando su nuevo trabajo Runaway en su próxima gira. Se trata de un álbum que está inspirado en América del Norte, sus paisajes y su sonido característico. También tocará sus temas más clásicos ante el público español.