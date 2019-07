Paredes de Coura 2019: diez conciertos que no te puedes perder

El festival Paredes de Coura tiene una de las mejores selecciones musicales del panorama de la península ibérica. Verano tras verano, la propuesta de esta cita musical logra atraer a nombres internacionales, muchos de los cuales no han visitado ningún otro lugar en (miles de) kilómetros a la redonda. Tanto artistas de gran tamaño, como jóvenes promesas del indie internacional acuden cada año a esta villa portuguesa a presentar sus trabajos y sonidos, en un entorno privilegiado.

Además, el festival sirve como lanzadera para artistas nacionales, dando protagonismo también a actos portugueses para que se den a conocer ante un público que el año pasado alcanzó los 100.000 asistentes entre las cuatro jornadas de festival. Y aunque hacer una selección dentro de un cartel tan bueno es tarea harto complicada, en Crazyminds hemos destacado diez actos que creemos no te debes perder en esta cita, con permiso de los grandes cabezas como Patti Smith, The National o New Order.

Julia Jacklin

Miércoles 14. La australiana firma uno de los mejores discos del año. Publicado dos años tras su debut, ‘Crushing’ destila talento, intimidad y honestidad. En él brilla la fuerza vocal de Jacklin, cultivada en la lírica clásica y de timbre característico. Entre sus dos trabajos, la artista acumula un repertorio folk contemplativo, de calidad y equilibrado entre lo más suave y lo más cañero. Su habilidad como cantante —atención a esos fragmentos a cappella, de hipnóticos vibratos y gorgoritos— y como narradora pondrá los pelos de punta a todos los que se acerquen a escucharla en un entorno, como es el Paredes, de lo más adecuado.

Car Seat Headrest

Jueves 15. El proyecto de Car Seat Headrest emergió en 2010 bajo la mente solitaria de Will Toledo, quien ya había publicado 12 álbumes en Bandcamp cuando en 2015 entró a formar parte, como cuarteto, del roster de Matador Records. Su último trabajo publicado, en 2018, fue una reedición de “Twin Fantasy”, obra de culto que había producido de forma casera en su portátil en 2011. En este trabajo volvemos a escuchar, ahora con nuevos matices, temas como “Cute Thing”, “My Boy (Twin Fantasy)” o “Sober to Death”, sin perder la esencia lo-fi y la nostalgia introspectiva que los caracterizaba. Y podremos disfrutar de ellos en el Paredes de Coura 2019, que recibe a la banda de nuevo tras su presencia en 2017.

Julien Baker

Jueves 15. Julien Baker ha roto el molde de “joven promesa” del indie estadounidense para convertirse, en poco tiempo, en uno de los nombres que encabezan los nuevos sonidos del país. Sus dos trabajos publicados hasta la fecha son un auténtico lujo, donde técnica y sensibilidad se combinan en temas desgarradores como “Something”, “Sprained Ankle”, “Rejoice”, “Appointments” o la mágica “Turn Out The Lights”. Tan solo con su voz y su guitarra se genera un limbo especial, sensible, transparente; una zona de confort en la que flotar a gusto.

El pasado diciembre, Baker publicaba con Lucy Dacus y Phoebe Bridgers el EP debut de su supergrupo, Boygenius —entre los mejores trabajos de 2018 para la NPR—, del que esperemos que también suene alguna canción. Y si nos ponemos a pedir, tampoco estaría mal alguna colaboración en directo con The National, como ya ha ocurrido en otros festivales.

Acid Arab (Live)

Jueves 15. El dúo consistente en Guido Minisky y Hervé Carvalho cuenta con un poderoso directo de house oriental. Juegos de luces, lásers y flashes son una constante en sus sesiones en las que conjugan el house, tecno y dance con estilos orientales como el shaabi o el dabke, mezclando también canciones de artistas egipcios, sirios, turcos, argelinos o yemeníes. Una auténtica mezcla de culturas aderezada de electrónica que bombeará la vena más exótica del Paredes de Coura. También será una oportunidad para presentar temas nuevos del álbum que previsiblemente sacarán en lo que queda de 2019.

Deerhunter

Viernes 16. ‘Why Hasn’t Everything Already Disappeared?’ es el título del último disco de Deerhunter, y una posible respuesta a esta catastrófica pregunta es: el cartel del Festival Paredes de Coura 2019. En él, podremos escuchar bastantes de las canciones de este suculento nuevo trabajo trabajo —que ya han presentado en citas como el Tomavistas o el Primavera Sound— así como rememorar otras partes de su amplio repertorio. Por seguro sonarán hitos como “Helicopter” o “Revival”. Además, nunca está de más atender al personaje que es Bradford Cox y asistir a sus intervenciones entre canciones, entre lo cómico y lo carismático.

Spiritualized

Viernes 16. El mágico proyecto de Jason Pierce encabeza la jornada del viernes junto a Deerhunter y Father John Misty, tres propuestas bastante personales entre las que el artista británico se desmarca por su poder evocador y constructor de atmósferas. Pierce ha publicado ocho discos en 26 años, gestando un particular space rock, una ópera a medio caballo entre el rock y el ambient. El último de estos trabajos, ‘And Nothing Hurt’, llegó en 2018 tras una pausa de seis años, y el propio Jason Pierce reconoció las dificultades de sacarlo adelante. Esta es una pista de que su retirada puede estar próxima, por lo que cualquier concierto hay que vivirlo como si fuera el último.

black midi

Viernes 16. Señalados como una de las bandas más prometedoras de la escena británica, este cuarteto londinense publicó su debut ‘Schlagenheim’ hace pocos meses, tras años compartiendo grabaciones en su página de SoundCloud. Atmósferas hardcore, progresivas, locas, agresivas, que atragantan elementos —loops, distorsiones, punteos minimalistas, voces delirantes— que desafían las etiquetas y parecen acompañar la fatal trayectoria del planeta en el siglo XXI. Una fuerza increíble que promete directos brutales. No en vano, el batería de la formación, Morgan Simpson fue reconocido como batería joven del año en 2014 en Reino Unido. Un concierto al que ir sin expectativas para dejar que toda la crudeza de la experiencia black midi te atrape.

Mitski

Sábado 17. La artista americana-japonesa firmó uno de los más salientables trabajos de 2018 según medios internacionales: ‘Be The Cowboy’, escogido de hecho por Pitchfork como “disco del año”. Es su álbum más pop y accesible hasta la fecha, pero no por ello menos íntimo y desgarrador. Su voz, envuelta por melodías expansivas, explora las grietas y obsesiones del interior de la cantante. La fama, la soledad, las inseguridades, la muerte, el sexo o el amor se dan cita en un repertorio que cobra gran fuerza interpretativa y actitud punk en el directo. Y es que sus conciertos son conocidos también por los bailes performativos de la artista. El Paredes de Coura será una oportunidad excepcional para disfrutar de ello y además escuchar este elogiado álbum que aún no ha sido presentado en España ni Portugal.

Sensible Soccers

Sábado 17. Electrónica, curiosos samples de archivo y sonidos más o menos exóticos se dan cita en el tercer álbum de este portugués, ‘Aurora’, gestado tras un parón de tres años y una reconversión de la formación. Sus directos prometen una experiencia inmersiva, que permitan observar las diversas estéticas de su música, donde melodías pop, arreglos progresivos y minimalismo sirven para generar ambientes que invitan a dejarse llevar por el sentimiento. Habiendo pasado por festivales como el NOS Primavera Sound, el Festival de Les Arts o el WOS de Santiago de Compostela, podemos decir que son un referente de la nueva escena indie portuguesa.

Alice Phoebe Lou

Sábado 17. Otra de las voces femeninas más jóvenes del festival, y de las más prometedoras panorama musical actual. La sudafricana de 21 años, de nombre Alice Matthews, ha presentado en marzo su segundo álbum, “Paper Castles”. Entre el folk más orgánico o tradicional, el multiinstrumentalismo y los adornos electrónicos, Lou invita a la calma y la contemplación. Un trabajo suculento que desengranará a la perfección en su directo del Paredes de Coura.