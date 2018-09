Paramore retiran “Misery Business” de sus actuaciones en directo por acusaciones de “anti-feminismo” en las letras

Desde hace meses existe un acalorado debate entre los fans de Paramore sobre las letras de su canción Misery Business, una de las más conocidas de su carrera y probablemente uno de los temas que les catapultó al estrellato allá por el año 2007. Para un sector importante de sus seguidores, la letra se podría considerar anti-feminista, especialmente por una de las frases que dice “Second chances they don’t ever matter, people never change. Once a whore, you’re nothing more, I’m sorry that’ll never change – Las segundas oportunidades no importan, la gente nunca cambia, una vez que ha sido una puta, ya no eres nada más, lo siento pero eso nunca cambiará“.

Hasta el momento, la banda, especialmente su cantante Hayley Williams, habían hablado sobre el tema en entrevistas y posts en redes sociales, pero no habían tomado decisión alguna al respecto. Finalmente, atentos a los comentarios de sus fans, anunciaron durante el concierto que ofrecieron en la noche del 7 de septiembre en su ciudad natal de Nashville, Estados Unidos, y con el que ponían fin a su actual gira, que iban a dejar de tocar la controvertida canción en directo, al menos por una larga temporada.

Antes de interpretarla por última vez, Williams, que fue quien escribió la letra cuando contaba con 17 años, afirmó que es “una decisión que hemos tomado porque pensamos que es lo correcto, que es el momento de apartar la canción por un tiempo. Se lo dedicamos a cada mala decisión que nos llevó hasta aquí, a todas las cosas que nos avergüenzan y que hemos podido decir, pero las cuales aceptamos y nos han hecho crecer“.

¿Qué os parece la decisión? Por si no conocéis la canción, os la dejamos a continuación…