Panic! At The Disco versiona “Hey Ya!” de Outkast en Spotify Sessions

Panic! At The Disco regresan aunque no como esperamos. El tema de Outkast que se mantuvo durante nueve semanas en el primer puesto, Hey Ya! ha vuelto, esta vez de la voz de Panic! At The Disco.

Historia del Hey ya!

La canción, más que pegadiza, salió en 2003. Como curiosidad, está nombrada como una de las 500 mejores canciones por la Rolling Stone, en el puesto 180.

Los planes de Panic! At The Disco

Tras el homenaje que hicieron en los premios americanos AMA´s a Queen con el himno Bohemian Rapsody, Brendon Urie se unía a las Spotify Sessions para hacer volver a hacer un homenaje a la banda Outkast con su Hey Ya!. Además, aprovechó la oportunidad para poder versionar su propio tema High Hopes en un formato algo más íntimo a lo que nos tienen acostumbrado en los directos.

Ahora, la banda se encuentra en su gira presentando el nuevo disco Pray For The Wicked en Australia, y con él que podremos verlos por toda Europa a partir de marzo de 2019, aunque no pasen por España.

Pero para que se nos pase esta pena que nos acongoja, os dejamos el temas que se marcaron en el Spotify Sessions.