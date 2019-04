Palencia Sonora da a conocer su distribución por días

La organización del Palencia Sonora ha desvelado el cartel por días de su próxima edición, que tendrá lugar entre los días 6 y 9 de junio en la capital palentina. A la reciente confirmación del grupo que ofrecerá el concierto de bienvenida en el Bar Universonoro, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (jueves, 6 de junio, a las 22.00 horas, con entrada gratuita para quienes hayan adquirido el abono del festival), se suma el anuncio de los grupos que actuarán el viernes 7 y el sábado 8, así como los artistas que despedirán la cita musical independiente el domingo, día 8.

CARTEL DEL VIERNES 7 DE JUNIO

Roosevelt, nombre artístico del Dj y compositor alemán Marius Lauber, e Instituto Mexicano del Sonido, el ambicioso proyecto con el que Camilo Lara explora los sonidos del continente americano, pondrán el acento internacional en el cartel que el Palencia Sonora ha diseñado para el viernes día 7. Otro de los platos fuertes de la jornada será la actuación de Iván Ferreiro, uno de los artistas más prolíficos del pop-rock indie nacional. Ferreiro presentará los temas de su nuevo trabajo discográfico, titulado Casa. Al cantante y compositor gallego se suman Zahara, que recalará en Palencia con Astronauta, nombre de su último y cuarto álbum hasta la fecha, lanzado el pasado mes de noviembre, y la banda murciana Viva Suecia, uno de los fenómenos del rock alternativo en España de los últimos años.

La programación del viernes se completa con los directos de Mucho, que también visitan el festival con nuevos temas bajo el amparo de su último LP, ¿Hay alguien en casa?; Los Pilotos, banda formada por Banin Fraile y Florent Muñoz, componentes de Los Planetas; Colectivo Panamera, con una propuesta en la que tienen cabida el rock and roll, el rockabilly o el country, teñidos de cumbia y bolero; y Cariño, un trío formado en el madrileño barrio de Lavapiés que define su estilo como «pop de barrio para la bajona». Como complemento, los espectadores que se den cita en el Parque del Sotillo podrán disfrutar de las sesiones de los DJ Edu Anmu, Yahaira, Say Yes Dj y Swingleman.

CARTEL DEL SÁBADO 8 DE JUNIO

Ya el sábado, será el turno para el eufórico synth pop de Monarchy. El dúo formado por Ra Black y Andrew Armstrong presentarán Mid Night, su tercer trabajo discográfico. En el programa del sábado figuran, además, los conciertos de La Casa Azul, el grupo del polifacético Guille Milkyway; la peculiar y ecléctica propuesta de Novedades Carminha; o la personal, valiente y visceral música del cuarteto gallego Triángulo de Amor Bizarro.

Los componentes del vizcaíno grupo Shinova aterrizarán en Palencia también durante esta jornada con el sonido más maduro y explosivo que caracteriza el último trabajo de estudio de la banda, Cartas de navegación. Los espectadores también podrán disfrutar del enérgico y arriesgado directo de Axolotes Mexicanos y de Tomás Moreno Romero, Tomasito, que hará un repaso de sus dos décadas sobre los escenarios. El humor, la crítica y las risas se entremezclarán con el electropop, la rumba, el punk más electrónico y el trap con aires árabes de Ladilla Rusa. Las actuaciones de trío canario Los Vinagres y Camellos completarán el calendario de la penúltima jornada del Palencia Sonora 2019, junto a las propuestas de Estereoclub, The Grooves Dj, Oscar Mina y Álvaro a.m.

Será el domingo, 9 de junio, cuando, tras tres intensas jornadas dedicadas a la música internacional y nacional, el Palencia Sonora baje el telón de su decimosexta edición. Lo hará por todo lo alto, con la propuesta del que fuera líder de la banda de Standstill, Enric Montefusco, que acaba de publicar su segundo disco en solitario, Diagonal. Junto a él, despedirá la edición del festival palentino la actuación del dúo de synth-pop Monterrosa, formado en 2018 por Rocío Chillers y Esnórquel DJ, quienes reivindican la diferencia, el poder de lo lúdico y la celebración de los cuerpos.

A LA VENTA LAS ENTRADAS DE DÍA

La organización del festival ya ha puesto a la venta las entradas de día, con un precio de 35. Por su parte, los abonos, aún pueden adquirirse (45 euros), al igual que las entradas sueltas, en los puntos habituales: Bar Universonoro (calle San Juan de Dios), Jimmy Jazz (calle Cardenal Almaraz) y Estación Sonora (calle Marqués de Albaida), y online, a través de la web del festival, http://www.palenciasonora.com, y en www.notikumi.com.