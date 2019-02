Palace anuncian su nuevo disco “Life After” estrenando el single “Martyr”

A punto de finalizar su gira británica ‘sold-out’ actuando en el Village Underground de su ciudad, Londres, Palace anuncian para el 12 de julio la publicación de su segundo disco, Life After junto a un nuevo adelanto, Martyr, solo tres años después del debut de la banda, So Long Forever, en 2016.

Life After es un disco impactante con un mensaje claro: la esperanza. Sus once temas son lo mejor que han creado Palace hasta la fecha, llenos de calidez melódica y ricas texturas. En 2014 debutaban con el EP Lost In The Night, seguido por Chase The Light el año siguiente. Su largo debut So Long Forever llegó en 2016 y con él aumentó considerablemente su número de fans. Tras una extensa gira se volvieron a encerrar en su propio estudio de Tottenham para componer nuevas canciones, tras lo que se unieron a la productora Catherine Marks (productora del año 2018 en Reino Unido, y que ha trabajado para St Vincent, Wolf Alice o PJ Harvey) en su estudio Assault & Battery, y a Luke Smith (Foals, Slow Club) en los estudios Jump de Tottenham para grabar el disco en el verano de 2018.

Por un lado, es un álbum sobre la pérdida, pero a la vez habla de salir reforzado tras ella, de avanzar. “Aunque hay varios hilos conductores en el disco, en el fondo de todo están el romance y el sentimiento de mirar al futuro a través de una nueva lente”, cuenta el frontman Leo. “A la vez que eres consciente de lo desconocido, puedes permitirte sentirte esperanzado, fuerte y agradecido por lo que tienes”.

Martyr es la tercera canción que conocemos de este disco, otra canción profundamente sincera de una banda que ha creado una base de fans en todo el mundo gracias a sus arreglos agridulces.

Leo Wyndham, Matt Hodges y Rupert Turner son amigos desde los trece años y juntos son una de las formaciones de alt-rock más emocionantes de su generación. Cantan sobre rupturas, rutinas familiares, muerte y relaciones destructivas y hacen rock suntuoso y conmovedor. Su sonido funde guitarras modernas como las de Foals o The Maccabees con las profundidades evocativas de Nick Drake, Neil Young y John Fahey, el blues de raíces de Peter Green y los experimentos esotéricos de King Krule y Nusrat Fateh Ali Khan. En su música se arremolinan atmósferas melódicas que pasan de la enormidad del estadio a la dolida canción de amor.