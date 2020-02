Orlando Weeks, ex-cantante de The Maccabees, estrena su primer single en solitario

Para los que aún echamos de menos a The Maccabees, estábamos deseando escuchar un primer adelanto del trabajo en solitario de Orlando Weeks, quien fuese vocalista del grupo.

Aunque sabíamos desde hace tiempo que he dicho álbum ya estaba grabado, no ha sido hasta hoy que podemos disfrutar de un primer adelanto titulado Safe In Sound.

Se trata de una canción con elementos electrónicos e inspirada por la inminente paternidad del músico, que vuelca en esa canción los sentimientos de ilusión y ansiedad que sentía en esos momentos.

Weeks arranca en los próximos días una gira británica en la que empezará a mostrar sus nuevas canciones en directo. Muy pronto, conoceremos el resto de detalles de este esperado disco de debut.