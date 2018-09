Of Montreal también cancelan su presencia en el israelí Meteor Festival en apoyo a Palestina

Después de que Lana del Rey decidiese cancelar su presencia en el Meteor Festival de Israel después de las presiones de grupos contrarios a las políticas del gobierno de este país y defensores de los derechos de Palestina, nos preguntábamos si otros artistas tomarían el mismo camino y cancelarían también su actuación.

Finalmente, ese ha sido el caso de los estadounidenses Of Montreal, que lo han anunciado a través de un comunicado en su Facebook.

“Después de una profunda consideración, hemos decidido cancelar nuestra aparición en el Meteor Festival. Después de agotar todas las diferentes formas posibles de justificar nuestra participación en un festival israelí, mientras los líderes políticos y militares del país continúan sus políticas asesinas y brutales contra el pueblo palestino, nos dimos cuenta de que no hay un movimiento apropiado que no sea cancelar el concierto. Ahora no es el momento para el escapismo y las celebraciones. Ahora es el momento para el activismo y las protestas contra el apartheid israelí, la ocupación israelí de Cisjordania y las atrocidades contra los derechos humanos que se llevan a cabo todos los días en Gaza por las fuerzas israelíes. Sentimos tanto amor por el pueblo israelí amante de la paz como por los palestinos amantes de la paz. Esto de ninguna manera es una acusación contra el pueblo israelí en general. Simplemente no podemos hacer la vista gorda a esta crisis. Ignorar la llamada a ponernos en pie en apoyo de un grupo de humanos oprimidos es una de las peores cosas que uno puede hacer”.

El festival, ya sin Lana del Rey y Of Montreal, tendrá lugar este fin de semana en la ciudad israelí de Tel Aviv.