Oasis lanzan lyric video de su clásico She’s Electric

Tal vez no lo sabías o no lo recordabas, pero hoy se celebra el veintitrés aniversario del lanzamiento del segundo LP de Oasis, el imprescindible (What’s The Story) Morning Glory. Sí, 23 años ya.

Y, como no podía ser menos, para celebrar este lanzamiento, Oasis ha decidido publicar un lyric video de uno de los éxitos del disco y una de las canciones preferidas por los fans, She’s Electric.

El vídeo esta plagado de imagenes psicodélicas y alucinógenas y con un cierto sabor a los fotomontajes de Terry Gilliam para Monty Python Flying Circus. Una verdadera delicia para los fans y los que se acerquen por primera vez a uno de los clásicos de la música.

Recientemente, además, están empezando a circular rumores que hablan de una posible reunión de la banda para un concierto de celebración del 25 aniversario del disco en Slane Castle, para 2020.

Liam parece haber dado rápido carpetazo al asunto, pero la ambigüedad de la respuesta en la que afirma que estaría feliz si pudiera tocar en un escenario con su hermano de nuevo, han mantenido la esperanza de los fans.

De todos modos, Liam sigue con su tour, esta vez en un espacio íntimo como es la London Union Chapel, mientras sigue preparando temas para su segundo álbum en solitario.

Por su parte, Noel, ha confirmado que empezará a trabajar en su nuevo disco en enero de 2019.