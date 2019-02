O Son do Camiño anuncia grandes nombres para su segunda edición

Black Eyed Peas, Iggy Pop, David Guetta, Die Antwoord, Rosalía, Bastille, Bloc Party (que tocarán íntegramente Silent Alarm, su aclamado debut), Richard Ashcroft o Vetusta Morla son algunos de kos protagonistas de la 2ª edición de O Son do Camiño, que acogerá O Monte do Gozo de Santiago de Compostela entre los días 13 y 15 de junio.

El cartel del festival reúne a más de 30 artistas de renombre internacional, que en muchos casos visitan Galicia por primera vez, mientras que la música gallega tiene una destacada representación en nombres como Iván Ferreiro, Eme Dj, Marem Ladson o Baiuca, entre otros.

El cartel del Festival lo completan The Hives, W&W, Beret, Ayax y Prok, Graveyard, Royal Republic, Bad Gyal, Second, Varry Brava, ELYELLA, Shinova, Full, Kitai, Molina Molina, Alice Wonder y Cariño. Además de, como decíamos, una nutrida representación gallega: Iván Ferreiro, Eme Dj, Hard GZ, Igloo, Mordem, Marem Ladson, Baiuca, Familia Caamagno y Ortiga.

O Son do Camiño, que en su 1ª edición congregó a 84.000 personas, seguirá dando a conocer al mundo la llegada del Xacobeo 2021, promoverá la imagen de Galicia, reforzará el tejido empresarial y cultural y generará un notable impacto en el turismo.

Los abonos se pondrán a la venta el miércoles 27 de febrero a las 12.00h. SOLO EN www.osondocamino.es y www.eventbrite.es con un precio especial de lanzamiento de 49 euros más gastos de gestión.