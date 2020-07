Nuevos Valores: Neon Leon

Acaban de sacar The Sky is Falling Down un nuevo adelanto de su futuro trabajo, tras City Lights y lo cierto es que Neon Leon, el nuevo proyecto de Jesús Calleja y Guille Garcia unos nuevos veteranos de la escena musical catalana, aunque con vocación internacional, tiene visos de convertirse en algo destacable en el pop nacional.

Este dúo que lleva 10 años dando vueltas por la escena musical en la que estuvieron “en diferentes proyectos musicales, en los que tuvimos la suerte de publicar tres discos, tocar en el Camp Nou en la celebración del triplete, en los desfiles 080 de Mango tanto en Barcelona como en Moscú, entre otros”, se lanza ahora de nuevo bajo este proyecto que recibe el nombre de Neon Leon, como un popular cuento infantil de Jane Clarke, aunque no sabemos si guarda relación o no. El proyecto nace de la misma forma que surgen tantos y tantos nombres dentro de la música: Un día, hace más o menos un año, tuvimos un momento de revelación conjunta y empezamos a trabajar en nuevos temas. La cosas fue poco a poco tomando una forma muy consistente y decidieron lanzarse a ello.

La música del dúo es infecciosa y optimista, un tono que hace falta tras estos días de pandemia y de confinamiento, en el que han ido sacando sus dos singles de presentación. Algo que muestra reflejar su esencia personal como dúo que hace música juntos, ya que en sus procesos compositivos parece abundar la alegría y el buen rollo, aunque como también dicen: No obstante, también escribimos sobre nuestros problemas personales y fantasmas. En definitiva, nuestra música representa quién somos en todos los sentidos.

Entre las influencias de Neon Leon encontramos que para su primer single, City Lights buscaban sobre todo la frescura y el sonido de bandas como Maroon 5 o DNCE, lo que se refleja bastante en el tema, que es una canción de pop rock directo, bailable y con un sonido fresco. La banda destacaría sobre todo de este primera presentación: (…)el estribillo. Queríamos que fuera algo simple y que se quedara en la cabeza de la gente todo el día. Para conseguirlo, intentamos hacer una letra simple y que tuviera ese efecto “antidrop” quitando elementos. Algo que han seguido manteniendo en su nuevo The Sky is Falling Down, con un estribillo plenamente infeccioso y del que es imposible escapar, sobre todo con ese juego de teclados y ritmos.

En la composición de City Lights decidieron aislarse un finde en la montaña buscando la tranquilidad y el retiro como herramienta de focalización compositiva. Y, aunque la idea era dar forma a diversas ideas que les llevaban rondando por la cabeza fue:(…)allí nos surgió este tema y nos pareció perfecto para que fuera nuestra carta de presentación.

Poco a poco Neon Leon irán desgranándonos nuevos elementos del disco que tiene previsto sacar próximamente y del que esperamos que puedan presentar en directo una vez la pandemia y el maldito Covid19 nos deje hacer vida normal. El directo parece ser el espacio natural de este dúo, que cuenta con la producción de Jairo Guerrero virtualmente su tercer miembro, ya que años de complicidad y de amistad permite que el buen rollo que manejan entre ellos se muestre de manera natural en los directos y más con una música que lo que pretende es hacerte pasar un buen rato bailando y coreando estribillos. Es (…) ese buenrollismo es la esencia de Neon Leon y la que intentamos transmitir en nuestros directos.

La banda es consciente de que es necesario un circuito de salas donde las bandas emergentes y noveles puedan rodarse y generar hype que les permita darse a conocer y quieren valorar el papel de estas salas pequeñas que permiten que poco a poco se pueda llegar hasta locales de mayor aforo, sobre todo gracias a los festivales que permiten que la música de esas bandas más pequeñas llegue a públicos potencialmente mayoritarios. También son conscientes del papel que juegan en esta labor las RRSS: La verdad que es increíble la ventana que se abre gracias a las redes sociales. En nuestro caso, es sorprendente que habiendo publicado nuestro primer single hace apenas un mes, ya estemos apareciendo el portales como este e incluso haber cruzado el charco (virtualmente, claro), llegando a países como México, Panamá, etc.”

Además, teniendo en cuenta las actuales circunstancias en las que no hay festivales ni conciertos, esta es la única manera de dar a conocer el trabajo de las bandas “(…)ya sea con versiones, directos o incluso sacando temas nuevos.

Vivir de la música depende de muchos factores, todos algo complicados para una banda que empieza y que debe compaginar la música con los trabajos que sirven para pagar las facturas. De todos modos son optimistas al respecto: (…) creemos bastante en la ley de atracción y en eso de que si quieres algo con todas tus fuerzas y lo visualizas, es posible que acabe llegando, ya que inconscientemente harás pequeños actos para que así sea. Con lo cual, aunque lo veamos lejos, lo vemos factible y a por ello que vamos.

Les preguntamos ahora una serie de temas algo más subjetivos y personales entre los que se encuentra la ya clasica cuestión de qué es la música para un grupo como Neon Leon y su respuesta nos deja ver el claro compromiso del dúo para con su arte y lo entusiasmados que están con su proyecto.

Es con la música con lo que se sienten plenamente realizados y para lo que viven durante todo el día. Es por eso que aspiran a llegar a tener, como mínimo, el reconocimiento de las bandas que nos recomiendan, un par de proyectos que han abandonado ya el estatus de emergentes o nuevos valores para ir tejiendo una carrera más que destacable como son Vic Mirallas o Sexy Zebras. Entre sus discos favoritos encontramos:

Coldplay – Mylo Xyloto (Jesús)

John Mayer – Continuum (Guille)

DNCE – DNCE (Ambos)

Ahora te dejamos con una playlist creada por Neon Leon. En ella nos dejan un pequeño compendio de la música que les gusta y que les hace disfrutar. Diez temas de rock, pop, dance y buen rollo.