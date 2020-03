Nacida en Balaguer y afincada en Barcelona, Naida Castel, conocida ahora como Le Nais, iba camino de convertirse en una música clásica, de conservatorio, pero la joven artista catalana confiesa que seguir las normas nunca ha ido con ella y decidió dejarlo. “Hasta me saqué un examen oficial que nunca recogí”, afirma sobre aquella experiencia que la mantuvo ocupada toda su infancia y parte de la adolescencia. Ahora canta y compone su música, escribe poesía, tiene su propia marca de joyas y ejerce de modelo: “Lo hago más esporádicamente porque he decidido cuidar mucho mis otros proyectos”.

Como Le Nais ha publicado este 2020 su primer EP, resultado de una búsqueda de su yo creativo, ajeno a los libros y reglas del conservatorio: “Me olvidé de qué era realmente lo que me gustaba de la música, por qué estaba allí y pasó a ser una obligación”. Así que hace dos años tomó la decisión de intentarlo por su cuenta: “Fue algo que quería que sucediese, pero nunca me había atrevido”. Empezó a componer de una forma más “seria y regular”: “Ya no era cantar por cantar sola en la habitación para pasar un buen rato o superar uno malo. Tenía muchos poemas, muchos textos recientes a los que les estaba poniendo acordes y ritmos, con miles de audios para ver si algo cuajaba”.

Finalmente así fue y buscó su oportunidad en micros abiertos: “Fui sola, sin decírselo a nadie, para superar mi pánico escénico”. A estas sesiones, Naida añade que también acudía a escucharla su preparadora vocal, a la que empezó a ir asiduamente hace un par de años: “Al no tener técnica, perdía la voz muy rápido y, ante mi sorpresa, me ha descubierto un abanico de tonalidades a las que puedo llegar y estoy muy agradecida”. Asimismo, asegura que el apoyo de sus amigas fue de gran ayuda en los comienzos: “Me empujaron muy fuerte a lanzarme y no tener miedo”.

Después de este proceso de encontrarse a sí misma como cantante y compositora, Le Nais comenzó a lanzar singles y este inicio de 2020 ha llegado su primer EP, When I Can’t Speak But I Can Sing, a través del sello Luup Records. Cuatro piezas en las que Naida dice contar muchas cosas a través de la música de una forma más “etérea”: “A menudo es así como me siento”. “Si me la encontrase sin ser mía, la disfrutaría sin intentar saber qué es”, valora al resaltar que no definiría su música: “Al final es una parte de mí que desconozco, todavía nos estamos conociendo”.

En el periodo de creación del trabajo, compuesto íntegramente por Naida, la vocalista menciona a FKA twigs, Angel Olsen o Big Red Machine (el supergrupo de Justin Vernon y los hermanos Dessner de The National) como las referencias que más escuchaba.

Primero, ella las cantó en acústico y después, con la ayuda del productor Aleix Iglesias (Luup), fueron cogiendo la forma en la que han terminado. “Sin duda él ha aportado mucho y me ha ayudado a encontrar el sonido que creía que tenía que tener. Estoy muy contenta con el resultado”. Por otro lado, narra que la grabación fue “muy divertida”, a pesar de que mencione jornadas maratonianas de 8 horas sin descanso. “Realmente viviría en este proceso, es muy liberador, como una ventana abierta al espacio sideral”, explica. Naida lo ejemplifica con la cantidad de pruebas que hicieron y que finalmente terminaron en el EP: “Sonidos de una botella de chivas, una pandereta rascada, yo mordiendo una pera…”.

El resultado de estas sesiones son cuatro piezas que mezclan pop y r&b contemporáneo de una forma cálida, misteriosa y pragmática. Sobre Burning, Naida destaca la “fuerza” que va cogiendo, así como “los sonidos dispersos que te devuelven a la realidad en medio de voces y que termina con la demo original. Lo primero que canté al llegar al estudio”. De We Forgot, la intérprete afirma que fue la que más le hizo comerse el coco: “Destacaría su crudeza tanto en sonido como en la letra”.

Le Nais también comenta la dupla final, que combina mensaje feminista (“Girls / To be a woman / It is to be a human”) en Revolution y una tormentosa catarsis en Hurricane. De la primera, la “más eléctrica”, dice que le encanta “lo sola que está la voz, como un hilo conductor al que le van acompañando sonidos”. Y con Hurricane sintió un “flechazo”: “Es muy intensa en emociones y te atrapa en un mar de voces”.

Naida Castel también cuenta con su propia marca de joyas.

Esta colección de cortes será la que lleve de gira los próximos meses, cuando concluya la alerta sanitaria por el coronavirus (está en la programación del Cuarentena Fest, por si la quieren disfrutar en streaming). “Estamos dándole forma junto a Pau y Javi, que van a tocar conmigo”, afirma Naida, que vaticina muchas emociones para los que se acerquen a verles: “Intento estar muy presente y transmitir mi música de la manera más real y honesta que pueda. Quiero contar estas historias y que los que las escuchen, puedan sentirlas más allá”.

Por último, Naida describe la música como “una ventana a lo desconocido”. Un mundo inhóspito, al que no le importaría acercarse: “Me gustaría poder conectar con gente de otros países, tocar fuera y compartir escenario o colaborar con algún o alguna artista a la que admire mucho”. Y aunque sabe que puede “costar horrores” conseguir estas oportunidades, Le Nais se muestra entusiasmada con las primeras reacciones a su música: “Estas canciones me han llevado alegrías continuas, en dos días las escuchas superaban las 11.000 reproducciones y para mí eso estaba lejos de mi imaginación”.

Como viene siendo habitual en esta sección, la concluimos en primer lugar con la recomendación particular de Le Nais, que nos invita a escuchar a la banda barcelonesa Marialluïsa.

Y también dejamos las selecciones de Naida, que se confiesa fiel admiradora de Lana del Rey, tanto de discos como de canciones.