Nuevos Valores: Caballo Prieto Azabache

Caballo Prieto Azabache, quédate con el nombre, estimado lector. La banda está formada por Germán Ormaechea (teclados), Guille Chuwa (batería), Javier González (guitarra), Javier Torres (bajo) y Quique Cruzado (guitarra y voz). Asentados en Madrid, se alzan como una banda emergente a tener muy en cuenta por la frescura de sus melodías, sus letras pegadizas sin caer en lo cotidiano.

Centrándonos en el nacimiento de la banda, la música no es algo nuevo para ellos, y han pasado por unos cuantos grupos. “Javi T tocaba en Bien por Will y en The Absent Artists. Javi G toca en Igeldo y en Cucudrulu, Germán toca también en Igeldo y con Amyjo Doh & The Spangles, Guille toca en Pineapple Doom.Y ésta es la primera experiencia de Quique en un grupo.“.

Lo del grupo, surge al poco de llegar Germán y Quique a Madrid, que con otros tres colegas (Serch, Gon y Alex) empiezan a quedar los viernes en el local para tocar y beber latas, rollo pasatiempo, cero pretensiones.Posteriormente, tras algunos ensayos, un concierto y algún cambio se incorporó Javi G. ,y ya más tarde Javi T. y Guille.



Sobre sus influencias, se declaran eclécticos. Son cinco miembros, las influencias son muchas y muy variadas. A nivel local les encantan Terrier, Sierra, La Estrella de David, Los Nastys … y luego pues eso, La Plata, Chesterton, Sonic Youth, Los Smiths y “así hasta el infinito según la hora, el día o el clima.“.

Respecto al proceso compositivo, normalmente Quique trae de casa una letra y una melodía base no definitiva, y entre todos se termina de ajustar en local. Para la grabación, David de la Estrella de David fue un par de veces al local y le dio una vuelta a los temas: “ésta sí, esta no, esto sobra, esto falta, más rápido, más lento“… Nos ha ayudado mucho, y para agradecérselo le trajimos unos bombones de Bruselas.

Luego con estas ideas acabaron al Observatorio Musical y se grabó todo en un día, muy a lo punki, dedicándole luego un poquito más de tiempo a mezclar y ajustar. El master se envió a un estudio muy barato y muy bueno en Reino Unido para que lo terminasen de moldear.

“Estamos muy contentos con el resultado, y recibiendo muy buen feedback.”

Es difícil dar una definición de su música: “Uy, ni idea, definirse es muy difícil, y tampoco nos interesa demasiado. Sí nos gustaría sonar fresco, y no sonar igual que todo el mundo“. Que la gente al escucharnos dijera, esto es Caballo Prieto Azabache, y no que dudara si es éste u éste otro grupo.

Respecto a lo que quieren conseguir con su música, lo tienen claro. Sólo quieren que la gente no se aburra al escucharlos y, si puede ser, que se divierta y repita. Y si ya consiguen que les dé ganas de cantar o bailar, “sería la hostia”.

Tienen claro lo que piensan de la escena local. En Madrid, que es donde viven, “cada día te encuentras un montón de conciertos super interesantes en salas pequeñitas, y gente que entra a verlos sin conocer a las bandas“. Animan sin duda a que la gente haga eso en las salas de su barrio, porque les parece un ejercicio maravilloso. Además, las salas cada día están mejor montadas, “con gente super profesional y los backliners cada vez son mejores“.

Respecto a festivales, han estado en todos, pero desde el otro lado. Sí que es verdad que a las bandas nóveles les cuesta más meterse en ese circuito, y si no tienen el apoyo de un sello, como en su caso con El Volcán Música, la cosa está complicada. A si que, “a ver si gracias a ellos, cambiamos el orden prontito“.

“Las redes sociales son un rollo necesario, y hoy en día parte del éxito no sólo de un grupo musical, sino de un proyecto en general, radica en gestionarlas bien”

Y dicen rollo, porque resulta complicado y agotador mantenerlas actualizadas, e intentar competir contra bandas de gente joven, que tanto ellos como sus colegas se mueven mejor y dedican más tiempo al asunto de los likes, de comentar, de compartir, etc. llegando mucho más fácil a la gente.

Admiten que laa mayoría de nuestros colegas pasan bastante de redes, están en otras cosas. Por ello, en el aspecto promo, tienen la gran suerte de contar con el apoyo de su sello y de gente como Crazyminds que cada vez “nos vais dando más bolilla“. ¡Gracias!

Les hicimos la pregunta más difícil: De las pocas cosas en la que todos estamos de acuerdo. Nunca han escuchado a nadie decir “a mí la música no me gusta”.

Ahora toca el turno de las recomendaciones: Sus amigos de Berlina acaban de sacar disco y es maravilloso, admiten. Y también no tienen reparos en indicar los discos que más les han podido marcar, aunque ha sido una ardua tarea:

Standstill – Vivalaguerra

– Vivalaguerra Radiohead – In Rainbows

– In Rainbows Pedro the Lion – Control

Aquí os dejamos la lista de Spotify hecha por Caballo Prieto Azabache: