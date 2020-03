Bruises no es una banda nueva del todo. Su primer EP llegó en 2018 y trabajan en el lanzamiento de un segundo que llegará a finales de 2020. Además, los miembros de este grupo surgido en Barcelona tienen un importante bagaje detrás acumulado de otros proyectos. Alguno de ellos, como The Zephyr Bones, los mantienen ocupados en los ratos en los que Bruises está en pausa.

A ambas bandas les une la curiosidad de que su cabeza pensante vino de Chile con la mente puesta en crear un grupo de música. En este caso, el ideólogo es Sebastián Lozano, que ahora reside en Budapest, lo que complica la tarea de organizar el proyecto. Desde allí nos responde Lozano para conocer un poco más acerca del origen de Bruises y cómo fue la creación de Parallel Portraits (Hidden Track Records, 2018), su único trabajo hasta la fecha.

Sebastián llegó a Barcelona con la idea de buscar gente para formar Bruises, algo que ya tenía planeado antes de mudarse. En Chile, el compositor principal de la formación estuvo en otros tres proyectos diferentes: tocó la batería en Monoazul, “la banda de un amigo”; arrancó un grupo de surf pop denominado Mal Villano; e hizo “algo más que una maqueta” bajo el nombre artístico de Lotófagos.

Esta hiperactividad musical también define al resto de componentes de Bruises (no se mareen a continuación). El bajista Carlos Ramos toca en Urpa y The Zephyr Bones, y antes lo hizo en Tartana y en PANE, donde coincidió con el guitarrista Genís Toral, que a su vez cantó en otra banda llamada The Ruftops y actualmente toca el bajo en Vetviolet. Por último, el batería Alejandro Íñiguez formó parte de The Saurs y de un proyecto “noventero y muy fugaz”: Blue End.

Este lío de iniciativas musicales dibuja la trayectoria de estos cuatro jóvenes, que ahora tratan de compaginar Bruises con el resto de sus actividades y, según apunta Lozano, lo llevan “bastante bien”. “Yo vivo en Hungría, así que hay bastante espacio entre fechas y momentos de grupo como para que cada uno pueda hacer otras cosas”, explica sobre su situación.

Los cuatro miembros de Bruises han participado en diferentes proyectos. Foto: Noelia Ruiz

Hace un par de años publicaron su debut en formato EP, Parallel Portraits, cuatro canciones de refrescante pop onírico y melódico que resuena a sus contemporáneos The Zephyr Bones, aunque en este caso el repertorio sea menos colorido. Guitarras con mucho reverb, voces susurrantes y cierto espíritu shoegazer convierten a este menudo trabajo en una ambiciosa puesta en marcha de Bruises.

Su principal creador cuenta que el EP refleja su querencia hacia el movimiento DIY (Do It Yourself): “No teníamos muchos recursos (tampoco ahora tenemos muchos más) y suponía un desafío lograr un trabajo que nos dejara satisfechos y que sonara más o menos decente”. “Era importante lograr mucha atmósfera sin perder intensidad en las canciones”, comenta tras apuntar que las “bandas Pitchfork de comienzos de los 2010” han sido sus mayores referencias musicales. Gente como DIIV o Beach Fossils pueden ser un par de ejemplos.

Así, el vocalista de Bruises se para en distintos detalles al hablar de las canciones. “En Knife Breath destacaría la atmósfera que tiene y los cortes con el sampler rítmico”, comienza. De Stay With Yourself dice que tiene “un poco de todo”: “Melodía, suavidad y brutalidad”. En cuanto a Bleach, Sebastián se queda con su dinamismo: “Entra en un tiempo distinto y después el coro lleva una punzante melodía”. El EP cierra con The Purge, “pura energía” en palabras de Lozano.

Además de estas cuatro piezas, Bruises disponen de un quinto corte que no llegó a entrar en el trabajo: Of My Last Dreams. Sebastián explica que no fue incluida porque entendían que el sonido de Parallel Portraits era “más maduro y oscuro”. “Queríamos algo menos pop y soleado y esta canción no nos convencía lo suficiente. La grabamos al mismo tiempo que la primera versión de Stay With Yourself, pero se quedó guardada hasta que La Nada Colectiva nos propuso participar en el recopilatorio Monotemas. Ahí vimos una buena oportunidad para publicarla”, explica en relación a este tema.

Ahora Bruises tienen la cabeza centrada en su próximo EP: “La idea es que se acerque más a nuestra manera de tocar en vivo”. “El contenido serán canciones que han ido sonando en conciertos”, puntualiza Lozano, quien ve complicada la carrera de Bruises debido a la distancia que le separa del resto de la banda. Aun así, no duda en marcarse objetivos con el proyecto, como salir a tocar fuera de España: “Queremos lograr una identidad clara como grupo y no dejar de querer hacer y tocar música que nos guste a nosotros y al resto del mundo”.

Lozano, que ve la música como una mezcla de “unión y emoción”, nos deja una recomendación suculenta de la escena local barcelonesa: Filles Europees. “Creo que están haciendo algo bastante diferente a lo que suena por Barcelona”, ensalza el cantante sobre esta joven formación que canta en catalán y publicó en 2019 un notable EP titulado S/T.

Por último, nos deja su selección de tres discos y una playlist de 10 canciones con mucho aroma post punk y new wave.