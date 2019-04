Nuevos nombres se suman al londinense All Points East

Ezra Furman, Ry X, Phosphorescent y Charlie Cunningham han sido revelados como incorporaciones al festival londinense All Points East, uno de los eventos indie del verano que se celebra los fines de semana del 24 al 26 de mayo y del 31 al 2 de junio.

En concreto, estos actos se incorporarán al cartel del 2 de junio, encabezado por Bon Iver y para el que ya habían sido revelados nombres como Mac DeMarco, First Aid Kit, John Grant, The Tallest Man On Earth, Julien Baker, Snail Mail o KOKOKO!

Cartel por días

En las últimas semanas, se han ido acumulando confirmaciones que se sumarán a los cabezas de cartel del resto de días de este macrofestival, para el que aún se pueden comprar entradas, y cuya configuración por días quedaría repartida de la siguiente manera: