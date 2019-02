Nuevos nombres se suman al cartel del Gijón Sound 2019

Gijón Sound ha anunciado nuevos nombres que se suman a su prometedora programación: The Fleshtones, The Mani-las, King Salami and The Cumberland Three, Sumisión City Blues, Human Beans, Latacher, SuperSiderS, San Jerónimo, Maui, Adolfo Sputnik y Møna.

El festival se celebrará los días 4, 5, 6 y 7 de abril de 2019, alargando así un día la programación al incluir el jueves 4, formada por artistas nacionales e internacionales, así como representantes de la escena regional.

Próximamente se anunciarán actividades paralelas que estamos programando dentro del marco de Gijón DeMuestra, un espacio en el que impulsar Gijón como un motor económico y social, y hacer la ciudad una fábrica de ideas y servicios que sirvan para potenciar todo el territorio asturiano, atendiendo siempre a su sostenibilidad y rasgos de identidad. Algunas de estas actividades pueden consultarse ya en la programación y blog de la web gijonsoundfestival.com y en ellas contaremos con las actuaciones gratuitas de San Jerónimo y Maui (con el apoyo de AIE).

Os dejamos con toda la programación:

Viernes 5 de Abril

The Mani-las + Jacco Gardner’s Somnium

Acapulco. 21:00 horas

15€ anticipada / 18€ taquilla

SuperSiderS + Los Vinagres

Swami Ballroom. 23:59 horas

5€ anticipada / 8€ taquilla

Sábado 6 de Abril

Sesión vermú: Stone Foundation + Jungle By Night

Escenario Mahou – Plaza del Ayuntamiento. 13:00 horas

Dorian Wood: Xavela Lux Aeterna

Paraninfo de La Laboral. 18:00 horas

10€ anticipada / 12€ taquilla

Rozalén

Teatro de La Laboral. 19:30 horas

King Salami and The Cumberland Three + Sumisión City Blues + The Fleshtones

Sala Acapulco. 20:00 horas

10€ anticipada / 12€ taquilla

Morgan (Concierto Mahou Cinco Estrellas) + La Casa Azul

Escenario Mahou – Plaza del Ayuntamiento. 21:00 horas

20€ anticipada / 25€ taquilla

Adolfo Sputnik + Guille Milkyway DJ + Yelle Club Party

Sala Albéniz. 23:59 horas

15€ anticipada / 18€ taquilla

Human Beans + Latacher

Swami Ballroom. 23:59 horas

5€ anticipada / 8€ taquilla

Domingo 7 de Abril

Sesión Vermú: Santero y Los Muchachos + Møna

Escenario Mahou – Plaza del Ayuntamiento. 13:00 horas

Rachel Eckroth + Rufus Wainwright

Teatro de La Laboral. 19:30 horas

22€ / 30€ / 55€

Se han agotado las entradas para el concierto de Rozalén el sábado 6 de abril en el Teatro de la Laboral. No obstante, aquellos que deseen disfrutar de su directo, podrán aún hacerlo a través de la compra del abono.

Ya están a la venta los últimos abonos disponibles que garantizan el acceso y la entrada a los conciertos que se celebran en el Teatro de la Laboral, el Escenario Mahou – Plaza del Ayuntamiento, la Sala Albéniz y Sala Acapulco.

Recuerda que para los demás espacios el abono te da derecho a la entrada pero no te la garantiza, ya que depende de los aforos de los mismos.

Todos los conciertos abrirán puertas media hora antes de los horarios publicados.