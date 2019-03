Nuevos artistas y distribución por días para Tomavistas 2019

Trepàt, Los Estanques, Terrier, Uniforms, Yawners, Bronquio, Playback Maracas, Awwz y r.e.a.l. serán los protagonistas del Escenario Jägermeister del Tomavistas Festival 2019, que de este modo cierra el cartel para la edición de su quinto aniversario, que tendrá lugar los días 24 y 25 de mayo.

Además, la organización ya ha anunciado la distribución por días para el gran evento. El viernes 24 pasarán por el Parque Enrique Tierno Galván Beach House, Cigarettes After Sex, Digitalism, Toro y Moi, Triángulo de Amor Bizarro, Ángel Stanich, Cala Vento, Wooden Shjips, Las Odio, Niña Coyote eta Chico Tornado, Camellos, Los Estanques, Uniforms, Bronquio y Playback Maracas.

Y en el cierre del sábado 25 los protagonistas serán Spiritualized, Deerhunter, Friendly Fires, Cass McCombs, Carolina Durante, Morgan, Hinds, Joe Crepúsculo, Enric Montefusco, Soleá Morente y Napoleón Solo, Mucho, Stonefield, The Beths, Frankie and The Witch Fingers, Cariño, Trepàt, Yawners, Terrier, Awwz y r.e.a.l.

Las entradas de día se pondrán a la venta este martes 26 de marzo a las 08:00h, con una oferta de unidades limitadas a 55€ para los primeros compradores.