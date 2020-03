Deerhoof anuncian nuevo disco y comparten dos adelantos

Deerhoof han anunciado su nuevo disco, que se llamará Future Teenage Cave Artists y cuya publicación está prevista para el próximo 29 de mayo.

Se trata del decimoquinto álbum de su discografía, primero desde que lanzaran Mountain Moves en 2017, y con un alto contenido político. Según la banda, este trabajo afirma que lo que consideramos normal “nunca volverá” y su temática está “atormentada por los recuerdos de un mundo perdido y cada intento fallido de salvarlo“.

Escucha dos adelantos del nuevo disco de Deerhoof

Por ahora, podemos empezar a conocerlo con dos adelantos, Future Teenage Cave Artists y The Loved Ones. Los tienes ya en Apple Music y Spotify, así como a continuación:

Tracklist de “Future Teenage Cave Artists”

Future Teenage Cave Artists Sympathy for the Baby Boo The Loved One O Ye Saddle Babes New Orphan Asylum for Spirited Deerchildren Zazeet Fraction Anthem “Farewell” Symphony Reduced Guilt Damaged Eyes Squinting Into the Beautiful Overhot Sun I Call on Thee

Recordemos que el último lanzamiento de Deerhoof fue Mountain Moves en 2017, para el que contaron con una serie de nombres importantes como Laetitia Sadier de Stereolab, que colabora en el tema Come Down And Say That, Jen Wasner de Wye Oak, Juana Molina, Matana Roberts y Xenia Rubinos.