Anunciado el nuevo disco de Oneohtrix Point Never

Daniel Lopatin, más conocido como Oneohtrix Point Never ha anunciado su octavo disco. El nuevo LP, sucesor de Garden of Delete, se llama Age Of.

Aunque aún no conocemos ningún single del nuevo álbum, un extracto de la canción principal se puede escuchar en el reciente tráiler de MYRIAD, un live show en colaboración con el Red Bull Music Festival y el Park Avenue Armory de Nueva York. El espectáculo también está programado para llegar a Londres el 7 de julio con un espectáculo en The Barbican.

El disco sale a la luz el 1 de junio vía Wrap, un día antes de la actuación del gurú de la electrónica en el Primavera Sound 2018.

Aquí te dejamos el set list de Age of:

01 Age Of

02 Babylon

03 Manifold

04 The Station

05 Toys 2

06 Black Snow

07 myriad.industries

08 Warning

09 We’ll Take It

10 Same

11 RayCats

12 Still Stuff That Doesn’t Happen

13 Last Known Image of a Song