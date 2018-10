Nuevas memorias de Moby en 2019

El próximo mes de mayo verá la luz un nuevo libro del artista Moby. Bajo el título Then It Fell Apart esta nueva entrega dará continuidad a Porcelain, la primera parte de sus memorias.

Este nuevo libro será publicado por Faber Social el 2 de mayo de 2019 y ya puede pre-reservarse. En su presentación en redes sociales lo han definido como “La secuela de Porcelain, segundo volumen de la historia de la vida de Moby, se adentra en lo más oscuro del corazón de la fama y los demonios que acechan la vida de un artista”.

La nota de prensa nos da más información: “De repente (Moby) estaba quedando con David Bowie y Lou Reed, Christina Ricci y Madonna, tomando éxtasis para desayunar (la mayoría de los días), bebiendo litros de vodka (cada día) y durmiendo con modelos (no muy frecuentemente). Era una dieta que no podía durar. Y luego se vino abajo”.

Stephen Colbert, presentador de The Last Show en la tv americana ha dicho de la nueva entrega de las memorias de Moby que “de alguna forma esta crónica de una larga y oscura noche del alma también incluye historias divertidas con protagonistas como Trump, Putin y una serie verdaderamente desconcertante de degenerados”.

Con todos estos antecedentes estamos ansiosos por poder echarle mano ya a estas nuevas memorias de Moby, sin duda va a resultar una lectura cuando menos interesante.

Moby, apartado de la vida pública

Siempre ha sido alguien comprometido, pero en los últimos años, se ha vuelto especialmente crítico con todo lo que concierne al gobierno de Trump. Desde hace años vive en LA, donde se dedica a gestionar un restaurante vegano y a componer. Además de eso, el otro día participó en una de las charlas Ted Talk explicando por qué es vegano.

