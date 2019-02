Nuevas incorporaciones para el BBK Music Legends Festival

Little Steven and The Disciples of Soul, Suzanne Vega, Kitty, Dasy & Louis, Anje Duhalde y Mississippi Queen & The Wet Dogs son las nuevas confirmaciones en BBK Music Legends Festival, de forma que se unen a las de Beach Boys y Ben Harper & The Innocent Criminals.

Después de ayudar a crear el sonido “Jersey Shore” con The Asbury Jukes, Steven Van Zandt se convirtió en miembro fundador de la E Street Band de Bruce Springsteen y en un exitoso artista solista con su propia banda Little Steven and The Disciples of Soul.

Músico, compositor, arreglista, productor musical, productor de cine y tv, actor, director, productor de Broadway, activista, historiador, maestro, miembro de El Salón de la Fama de Nueva Jersey, el Salón de la Fama del Rock and Roll, y reconocido internacionalmente como una de las autoridades más destacadas del mundo tanto en el Rock and Roll contemporáneo como en el tradicional.

Little Steven and The Disciples

En 1985, Van Zandt formó Artists United Against Apartheid y escribió “Sun City”, una canción con más de 50 grandes artistas que protestaban contra el sistema del apartheid.

Ha sido honrado dos veces por las Naciones Unidas por su activismo político, incluido en el proyecto y la película “Sun City”, y su participación en el “Día Internacional de la Paz” junto con Peter Gabriel.

También creó la Fundación Solidaridad para promover la soberanía de los pueblos indígenas y fomentar el desarrollo económico en armonía con la tierra.

Steven co-protagonizó las 7 temporadas de la aclamada serie Los Soprano, interpretando el personaje principal de “Silvio Dante” (personaje que él creó), consigliere y brazo derecho de Tony Soprano.

Por su parte la siempre elegante Suzanne Vega también se apunta al festival acompañada de Gerry Leonard (colaborador y director musical de David Bowie en diferentes discos y giras). La californiana vendrá con su trabajo “Tales from the Realm of the Queen of Pentacles”, sin olvidar sus grandes éxitos como “Luka”, que ganó el premio Grammy.

Tal y como viene siendo habitual, en el BBK Music Legends Festival gusta ir dando paso a nuevas generaciones que siguen la estela de los grandes del rock, y este año tendremos a los hermanos londinenses Kitty, Daisy & Lewis, un extraordinario trío de compositores multinstrumentistas. Con un set en vivo que incluye rockabilly, r&b, soul, blues, ska, country y rock ‘n’ roll.

Con ventas de más de un cuarto de millón de álbumes y giras mundiales agotadas, han teloneado a Coldplay, Mark Ronson y Stereophonics, entre otros.

Como leyenda de la música vasca este año tenemos al gran Anje Duhalde que lleva 40 años componiendo, grabando y haciendo directos. Comenzó en solitario en principios de los 70 y, más tarde fue precursor, junto a Mixel Ducau, del imprescindible Errobi, grupo pionero del rock vasco (con cinco discos grabados).

Anje Duhalde pertenece a una estirpe especial de músicos y cantantes. Es una pieza esencial para entender el desarrollo del folk y el rock vasco, un puente entre la canción popular y el lenguaje rock. Un eslabón fundamental que une nuestras raíces de identidad al mundo moderno.

Como grupo emergente de la zona, en esta edición tendremos a la banda bilbaína Mississippi Queen & The Wet Dogs. Quinteto de soul, que entre su repertorio también cuentan con temas de blues, funk, rock, góspel con un sonido actual que hace disfrutar y emocionar, desprendiendo energía y vitalidad en el escenario.

Los interesados en acudir al festival podréis adquirir ya, a través de Kutxabank y www.muisclegendsfestival.com tanto el bono de 2 DIAS por 95 € + gastos o entradas de día a 55 € + gastos.