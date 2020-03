Hoy hemos conocido las nuevas fechas de los conciertos de Dua Lipa en el Wizink Center de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, originalmente previstos para el 26 y 28 de abril, respectivamente, y que se reprograman al 14 de febrero de 2021 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 16 de febrero de 2021 en el Wizink Center de Madrid.

Las entradas siguen siendo válidas para las nuevas fechas de los conciertos de Dua Lipa.

Dua reveló a sus fans en un directo de instagram la actualización sobre su próxima gira. “Desafortunadamente, dada la situación actual y con la seguridad de todos en mente, hemos tenido que posponer las fechas del Reino Unido y Europa de mi gira “Future Nostalgia”. Todas las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas y recibiréis un correo electrónico con todos los detalles. Anunciaré las fechas de la gira para el resto del mundo muy pronto. ¡Quiero ir a tantos lugares como sea posible!”.

Se adelanta la fecha para el nuevo disco de Dua Lipa

El esperado nuevo trabajo de Dua Lipa, Future Nostalgia, saldrá a la venta este viernes 27 de marzo. El álbum incluirá el éxito mundial Don’t Start Now, y su último single Physical. El nuevo disco estará disponible para su descarga en todas las plataformas digitales, así como en los siguientes formatos: vinilo rosa de neón, CD, picture disc, cassette dorado y caja de lujo, todos ellos disponibles en la tienda online de Dua Lipa.

“Tengo una gran noticia para vosotros. Voy a sacar mi álbum este viernes 27 de marzo y no puedo esperar a compartirlo con todos vosotros”, revela Dua. “Tenía mucha más confianza en este trabajo porque ya había hecho esto antes, y no tenía miedo de experimentar y probar cosas nuevas”, explica.

Dua recuerda el momento exacto en que se decidió por esta nueva dirección. “Estaba haciendo un programa de radio en Las Vegas y fui a dar un paseo, sólo para aclararme”, dice. “Mientras caminaba, estaba escuchando OutKast y No Doubt y me dije: ‘¿Qué tienen estos discos que todavía me gustan y con los que me identifico tanto? ¿Por qué siento que no han envejecido? ¿Y cómo podría incorporar ese sentimiento nostálgico de todos mis recuerdos favoritos de la infancia e inspiraciones en algo nuevo y moderno?”.