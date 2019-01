Nueva tanda de confirmaciones del Low Festival

Hoy el Low Festival nos ha sorprendido con una nueva tanda de confirmaciones. El nombre más destacable de entre los que se han anunciado hoy es The Vaccines. Los británicos vendrán presentando su último disco, Combat Rock, a la veraniega ciudad de Benidorm.

Otras confirmaciones destacables son los murcianos Viva Suecia, que, aunque no han publicado trabajo desde su Otros Principios Fundamentales, continúan con la promoción del mismo. The New Raemon hará lo propio con su último disco, Una canción de cuna entre tempestades. Y, de forma adicional, entre los nombres más conocidos de esta tanda de confirmaciones encontramos a Mucho con nuevo trabajo bajo el brazo.

Pero el anuncio por parte del Low Festival no se queda ahí. En el recinto del Polideportivo Guillermo Amor de Benidorm también veremos la actuación los míticos Airbag.

Para cerrar esta tanda de confirmaciones, el festival contará con The Limboos, La Zowi, Rex The Dog, Camellos, Vera Green y Flash Show DJs.

Todos estos artistas se suman al cartel del festival que ya previamente había confirmado grupos como New Order, Foals o Bastille a nivel internacional. A nivel nacional ya contaba con la presencia de artistas como Zahara o Vetusta Morla.

El festival se llevará a cabo el próximo 26, 27 y 28 de julio en Benidorm. Las entradas ya se encuentran disponibles aquí.