El 10 de abril estaba fijado por muchos en el calendario de 2020 como fecha de estreno de The New Abnormal, sexto álbum de The Strokes en los últimos 20 años, título con el que entregamos nuestra entrega semanal de novedades.

Coronado por un cuadro de Jean-Michel Basquiat como portada, el trabajo no ofrece nada nuevo bajo el sol. Bad Decisions es el single más reseñable y Brooklyn Bridge To Chorus bebe de los experimentos daftpunkianos de Casablancas, para quien guste de esta vena del cantante. El resto son medios tiempos aceptables, que si bien no aportan nada nuevo, reafirman la predilección del grupo neoyorkino por la música de guitarras.

Más interesante es la propuesta de la británica Laura Marling, que lanza también su séptimo álbum en prácticamente la mitad de carrera que los neoyorkinos: Song For Our Daughter. Marling rompe con la tendencia ascendente —en voltajes y desparpajo, no necesariamente en calidad— de sus últimos tres álbumes —Master Hunter, Short Movie y Semper Femina— y mira hacia dentro en un disco más acústico, con menos percusión y aderezado conceptualmente por sus estudios en psicoanálisis y su curiosidad por seguir explorando la feminidad y, en este caso la maternidad. Un disco interesante y desmenuzable, al que dedicar gran parte de nuestro tiempo en estos días raros.

Más novedades: singles nacionales e internacionales

Tokyo de Phoebe Bridgers | «We finally got a semi upbeat song», comenta un seguidor en el vídeo de Youtube de lo último de Phoebe Bridgers. Con un sonido mucho más instrumentado que al que nos tiene acostumbrados, Tokyo da nuevas pistas sobre el universo sonoro del segundo álbum de la artista norteamericana —Punisher, que verá la luz el próximo mes de junio— para hablar sobre la disociación y el síndrome del impostor que sufre «no solo cuando me ocurren cosas malas, sino también cuando me ocurren cosas buenas». Bridgers se desahoga así entre diversas capas de voces e instrumentos que recuerda a Manchester Orchestra, a quienes ha versionado en ocasiones.

Truce de Belako | La formación vasca sigue sorprendiendo con cada bocado de su próximo disco. El combo teclado-voz nos introducen a un tema que vuelve a jugar con el contraste entre lo mínimo y lo apoteósico, lo real y lo distorsionado. Una marcha, un cántico a voces contra el amor romántico, que funciona a modo tregua —cuando se desvanece el ruido y queda, de nuevo, la voz—. Contra los demonios internos y externos, repiten: «We fell for a lie, we chose to get high on empty dark nights we drink our goodbyes»

Cel Clar y Mitjanit de Ferran Palau | Este doble sencillo es la calma que necesitábamos. «¿Qué hago, si me ahoga la calma?», se pregunta el cantante catalán en este tema compuesto y grabado en su domicilio durante estos días de encierro. Sobre una guitarra acústica y con pocos efectos Palau nos regala el efecto balsámico de su voz; su capacidad para narrar lo cotidiano y vehicular sensaciones.

Me Llamo Abba de Sidonie | El primer single del próximo disco de Sidonie: El regreso de Abba. Es, de hecho, la única canción que pudieron grabar antes del confinamiento. No defraudará a los seguidores de la formación catalana. Con una colaboración de la actriz Kimberley Tell y un vídeo veraniego, aporta un buen chute de endorfinas para sobrellevar los días.

Dying to Believe de The Beths | Entre las novedades se cuela también el power pop de los neozelandeses, que conquistó el Tomavistas durante su pasada edición, donde que presentaron en España su debut Future Hates Me. Ahora, siguen labrando esos sonidos y desfogando esa energía con Dying to Believe. Una gota de color, un rayo de sol en estos días nebulosos.

Strange to Explain de Woods | Un nuevo adelanto del próximo trabajo de Woods, que verá la luz el próximo mes de mayo. Un sonido brillante, orgánico y expansivo, semi-bailable, soporta a letras agridulces que miran al pasado y los recuerdos. Strange to Explain se llamará también su nuevo trabajo; parece que seguirá cultivando ese sonido que tan bien se da a los neoyorkinos.

Aries de Gorillaz | Con las colaboraciones de Peter Hook (New Order) al bajo y Georgia a la percusión, Gorillaz lanzan la tercera canción de su serie Song Machines. El tema, sobre el característico bajo de Hook, deja una interesante reinterpetación de Damon Albarn sobre el sonido New Order. Una de las mejores producciones de las entregas que llevan de este proyecto.

También hay novedades de Viva Belgrado, Júlia, DORA, Cariño, Andrea Santiago, Tash Sultana, Siloé, Kaitlyn Aurelia Smith, The Kooks, Rogue Wave o Carlos Sadness.