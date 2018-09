Novedades sobre el disco de Tool… pero aún queda un largo camino por recorrer

Llegan novedades acerca del interminable proceso de preparación del nuevo disco de Tool, por el que llevamos esperando nada menos que 12 años desde que publicaran 10.000 Days en 2006.

Aunque todo estaba previsto para que lo hubiéramos disfrutado el año pasado, siguen produciéndose retrasos que nos hacen pensar que, en el mejor de los casos, lo tendremos en 2019.

Las últimas novedades nos las da el propio cantante del grupo, Maynard James Keenan a través de su cuenta oficial en Twitter, donde además de informarnos que ahora se están grabando las guitarras y que están en proceso de ajustes, mezclas y masterización, nos avisa que todavía queda un largo camino, pero que están más cerca que nunca de concluirlo.

Update- Scratch Vox tracked awhile ago. AJ deep in Guitars now. Final Vox after. Step back. Adjust. Mix. Adjust. Re-Adjust. Master. Adjust. Re-Adjust. Long Way 2 Go But Much Closer. #TOOL #2019

— Maynard J Keenan (@mjkeenan) September 10, 2018