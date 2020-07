La semana del 10 de julio llega con bastantes novedades discográficas. Desde la súper alianza de RnB formada por Kamasi Washington, Terrace Martin, Robert Glasper y 9th Wonder, bajo el nombre de Dinner Party, hasta el power pop fresco de los neozelandeses The Beths en su segundo trabajo, el country de Margo Price o el retorno de Rufus Wainwright “al pop”, tras 8 años de parón, con Unfollow The Rules.

Lanzamientos discográficos

La artista Julianna Barwick teje en su quinto disco —Healing Is A Miracle— algo más de media hora de pop ambiental, con texturas vocales y electrónicas cuidadas, en continua evolución, y colaboraciones de lujo como Jónsi, o la harpista Mary Lattimore, que sacará disco también a lo largo de este 2020. En el terreno de la americana, destacan las propuestas de Margo Price y The Jayhawks.

El rapero británico Mike Skinner, vuelve casi dos década después de haber irrumpido en la escena británica con su proyecto The Streets, con una de las iniciativas más ambiciosas de la semana, con una mixtape que reúne al panorama musical actual desde Tame Impala o IDLES a nuevos nombres del rap británico como Ms Banks, Jimothy Lacoste o Dapz on the Map.

También de espíritu colectivo es The Party, súpergrupo que reúne el virtuosismo de Kamasi Washington, Terrace Martin, Robert Glasper y 9th Wonder, dando lugar a un trabajo orgánico de RnB delicado, que aspira a lo mejor del género.

Los neozelandeses The Beths lanzan su segundo trabajo, dos años después del debut Future Me Hates Me que les trajo, por ejemplo, al Tomavistas en 2019. Ahora, en Jump Rope Gazers siguen manteniendo la energía y las expectativas generadas por su debut. Destacan los vocales cristalinos de Liz Stokes y los aguerridos riffs que dialogan con ellos. El power pop como forma de vida. También segundo trabajo el de Easy Love. En Wander Feeler, la artista de Massachusetts Justine Brown elabora un rock jangle y desenfadado en torno a la autorreflexión. My Morning Jacket también han estrenado un nuevo disco, The Waterfall II, que fuera grabado entre 2013 y 2014.

Novedades: singles

En el terreno de los singles, destacan novedades de James Bay, James Blake, Future Islands, Matt Maltese, Nick Mulvey (con EP, Begin Again, ya en plataformas), Surfer Blood, My Morning Jacket, The Avett Brothers o Sufjan Stevens.

En España, destaca el remix de Califato 3/4 sobre La Puerta, uno de los temas del brillante disco que lanzó Le Parody el año pasado. Acertado encuentro de dos propuestas que miran a la tradición desde los sonidos electrónicos.

Belako sigue desgranando su próximo disco, Plastic Drama, que verá la luz en agosto al completo. Truth es el séptimo single presentado, y, con cierta vena strokeana, se revela contra el amor romántico: «Romance is a weapon, it ensures our exploitation, that way we become our own coppers, romance is a weapon».

Otros artistas nacionales con nuevos singles son Second, Rusowsky, rebe, Cabiria, Siloé, Chavales, Salfumán… escucha estos y más en nuestra lista #CrazymindsWeekly: