Novedades Crazyminds: lo mejor de la semana (27 de marzo)

Con el viernes llega nuestro repaso semanal de novedades.

Esta semana viene marcada por el esperado estreno de Gigaton, de Pearl Jam. La veterana formación encabezada por Eddie Vedder no decepciona en su ya vigésimo octavo trabajo. La experimentación que habían anunciado, aparece más moderada de lo que se podía esperar pero adereza con acierto un disco de, también, gran carga política. Destaca también el nuevo doble álbum de Nine Inch Nails, que la formación estrenaba ayer por sorpresa.

En el terreno del pop internacional, el segundo disco de Dua Lipa también llega este viernes con expectación. La artista de origen kosovar da en el clavo con un sonido que se perfila entre el pop y el funk. Una mirada hacia los años 80 y 90 de una producción afilada y brillante, que consolida las intenciones apuntadas en su primer trabajo.

Más álbumes y EPs

Are You In Love, de Basia Bulat; Saint Cloud de Waxahatchee; So Tired de Nap Eyes; El Bosque de Marc Nürel; The Cormorant I & II, de San Fermin

Waxahatchee retrata la superación de una adicción a través de melodías cálidas, soleadas y brillantes. Alt-country suculento que puebla Saint Cloud y supone una vuelta de tuerca definitiva, con la mirada puesta en referentes como Lucinda Williams o Bob Dylan. ¿Dónde quedó el bedroom pop lo-fi de la cantante sureña? No lo sabemos, pero tampoco lo echamos de menos.

Nap Eyes nos pintan una colección de viñetas en su Snapshot of a Beginner. Siguen explorando el sonido al que nos tienen acostumbrados, un deje sureño que pone en diálogo las guitarras jangly y los sintetizadores. Muy agradable de escuchar, como un baño de sol en pleno invierno y con fragmentos lo suficientemente adictivos: el retrato que hacen de Mark Zuckerberg o So Tired, favoritos personales.

En el panorama nacional, destacamos la propuesta de electrónica experimental de Marc Nürel, versátil artista que regresa tras cuatro años en las sombras con su EP El Bosque.

Singles

Martin de CAR SEAT HEADREST | «Just when I think I’m gone / You change the track I’m on / Just when I think I’m done / You burn me up before the dawn». La angustia, aplicada a las relaciones humanas o a la vida en general, es la línea que mejor explota Will Toledo, y Martin es un nuevo episodio en la exploración. Con un estribillo capaz de revolverte por dentro y un vídeo curioso para estos tiempos de cuarentena, se apoya en los sonidos de siempre para una nueva entrega de su angst particular.

Murder Most Foul de BOB DYLAN | La primera canción de Dylan en 8 años dura la friolera de 17 minutos. El veterano artista y cantautor, comienza relatando el asesinato de John F. Kennedy pero se expande con maestría para recoger una suerte de epopeya en torno a los años sesenta en américa. Piano, violín y percusión entretejen esta balada bajo la rasgada voz del de Minessota, de quien aún no tenemos noticias para próximos trabajos.

The Craft de BELAKO | El título podría hacer referencia a los trabajos manuales, continuando así la exploración de los sistemas de producción y consumo del mundo en que vivimos que, según han anunciado, poblarán su próximo trabajo. Guitarrazo limpio que evoluciona hacia el ruido, y ritmos contundentes dejan en este segundo single una experiencia más intensa que en Tie Me Up. Una experiencia comandada por la potente voz de Cristina Lizarraga, esta vez en solitario y abierta a modulaciones sonoras.

Ada Road de MAVICA | nos lleva hacia el registro vocal más delicado de la artista murciana. Los gritos desgarradores de Hot Sand, Plastic Hearts o Fire dejan paso ahora a texturas más suaves, que rompen con las modulaciones vocales alienígenas que aterrizan en el estribillo. Las comparaciones son odiosas, pero el regusto que deja esta canción me recuerda inevitablemente al Stranger in the Alps de Phoebe Bridgers. Con las referencias bastante claras, Mavica sigue avanzando una propuesta construida —por ahora— entre singles y EPs y que la proponen como una de las artistas con más proyección internacional de la escena emergente de nuestro país.

No Puedo Pensar de MELENAS | «Hay una luz al final del túnel». Este mensaje compartían Melenas en Instagram junto al vídeo del tema, dirigido por Lucía Salas y Patxi Burillo en Donosti. El tema aborda las obsesiones, a través de sugerentes riffs de guitarra de finales de los 70 u 80 y bajan las revoluciones frente a otros temas como Gira o Ya No Me Importa. Su propuesta fresca y adictiva llegará en la forma de un nuevo disco el próximo mes de mayo.

Dear Murphy de MAREN | El primer single del álbum debut de Maren. Sobre un colchón de sintetizadores se asienta la voz cultivada de esta artista, para construir poco a poco este tema de desamor que finalmente revienta junto a su banda en una explosión de color indie-pop. La artista publicó su primer EP en 2018, Alguien Sin Vergüenza.